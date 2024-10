Ce jockey et son cheval sont devenus des héros

Jason Collett est loué pour son courage et sa vitesse de réaction depuis qu'il a joué un rôle dans le sauvetage de son cheval, Think About It, passé près de la mort.

Scène inhabituelle à l’hippodrome de Randwick en Australie, à l'occasion des Sydney Stakes, courses de groupe III. Think About It, un cheval au palmarès conséquent, plusieurs millions amassés en carrière, a été victime d'une hémorragie sévère et s'est brutalement effondré en sortie de virage.

Or malgré la chute, les battements du pur-sang et le danger encouru, son jockey, Jason Collett, s'est immédiatement précipité vers lui pour tenter de le rassurer. Ce qu'il a semble-t-il réussi à faire, puisque par on ne sait quel miracle, le cheval a survécu à l'accident et est même retourné au pas jusqu'à son box, sous les applaudissements du public.

Auparavant, les spectateurs avaient été privés de certaines images insoutenables, l'étalon, toujours au sol, ayant été protégé à l'arrivée des vétérinaires. Signe qu'une euthanasie était en préparation.

Ces images peuvent heurter la sensibilité Vidéo: twitter

«J'ai déjà vu des chevaux tomber comme cela et malheureusement, ne jamais se relever. Une fois qu'ils installent les protections, ils n'en sortent plus. Quand j'ai vu sa tête surgir, c'était incroyable. Je ne crois pas aux forces surnaturelles, mais honnêtement, quelque chose s'est passé là-bas.» Joseph Pride, entraîneur de Think About It, dans les tabloïds anglais

Les parieurs ont tenu à saluer le comportement du jockey par des messages publiés sur les réseaux sociaux. Et ils ont été heureux d'apprendre que Think About It va désormais être retiré de la compétition, un an après avoir remporté The Everest, l'une des réunions les plus prestigieuses du calendrier australien. Une retraite bien méritée.

