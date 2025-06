Coup de tonnerre dans le petit monde de la voile

Deux mois plus tard, Peter Burling, 34 ans, surprend une nouvelle fois son monde, puisqu'il s'est engagé avec Luna Rossa, l'un des adversaires les plus coriaces des Kiwis ces dernières années.

Il se murmure que l'implication croissante de Burling dans le circuit SailGP et au sein de la fondation Live Ocean ne convenait pas à son équipe, qui souhaite désormais que ses skippeurs s'engagent pleinement, en raison de cycles de compétition devenus plus courts. «Les exigences à l’égard des membres de l’équipe évoluent», expliquait ainsi Team New Zealand dans son communiqué.

L'US Open veut booster le tennis avec une nouvelle formule

Le Grand Chelem new-yorkais (24 août au 7 septembre) révolutionne son tournoi de double mixte, où s'affronteront les stars. Mais ça ne plaît pas à tout le monde.

Le tennis cherche à se réinventer, histoire d'attirer le plus large public possible. Notamment les jeunes générations, qui ne sont pas toujours prêtes à rester assises plusieurs heures, derrière leur TV ou au stade, pour admirer des échanges (aussi intenses et sublimes soient-ils, comme la dernière finale de Roland-Garros entre Alcaraz et Sinner).