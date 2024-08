Esmée Böbner (à gauche et en médaillon) a eu une mauvaise surprise après sa médaille de bronze. image: keystone/instagram

Cette beach-volleyeuse suisse a eu une mauvaise surprise après son exploit

Esmée Böbner a remporté, samedi, la médaille de bronze aux Championnats d'Europe avec sa coéquipière Zoé Vergé-Dépré. Mais elle a fait une découverte dont elle se serait volontiers passée.

Soraya Sägesser / ch media

Plus de «Sport»

Pour se rendre compte que l'on est allergique au champagne, il faut d'abord gagner une médaille. C'est ce qui est arrivé à Esmée Böbner. La beach-volleyeuse suisse (24 ans) a posté samedi, en story Instagram, une photo d'elle avec une éruption cutanée sur le visage, après avoir remporté la petite finale des Championnats d'Europe aux Pays-Bas. Avec la légende suivante:

«Quand tu es allergique au champagne»

La photo en question image: instagram

Malgré cette mésaventure, Esmée Böbner gardera un magnifique souvenir de ce samedi 17 août: pour sa partenaire Zoé Vergé-Dépré et elle, cette médaille de bronze représente le plus beau succès de leur carrière.

Nerfs solides et belle tradition

Quelques heures plus tôt, le duo suisse avait dû s'incliner en demi-finale contre les Allemandes Svenja Müller/Cinja Tillmann (2-0). Mais la déception a donc été de courte durée pour les Helvètes, qui n'ont pas raté l'occasion de monter sur le podium dans la soirée.

Ces beach-volleyeuses avaient un message à faire passer👇 Ces Françaises portent un short pour une raison particulière

Dans ce duel pour le bronze, Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré ont dû batailler pour venir à bout des Lituaniennes Monika Paulikiene et Aine Raupelyte. Dans la première manche, les Suissesses ont dû sauver deux balles de set. Elles ont finalement remporté celui-ci 22-20. Les choses ont été plus aisées dans le deuxième set, que Böbner et Vergé-Dépré ont gagné 21-14.

Forcément, les deux joueuses étaient heureuses après cette victoire:

«Remporter une médaille était notre objectif. Bien sûr, nous aurions aimé être en finale. Mais terminer le tournoi par une victoire est magnifique»

Les toutes récentes cinquièmes des JO de Paris ont remporté leur première médaille lors d'un Championnat d'Europe.

Böbner (à gauche) et Vergé-Dépré posent fièrement avec leur breloque. Image: keystone

Aux Pays-Bas, les deux jeunes femmes ont aussi perpétué une tradition: depuis l'or d'Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder en 2020, les Suissesses ont remporté une médaille lors de chaque édition. On espère encore beaucoup d'autres trophées pour Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré, mais sans champagne, cette fois!

Adaptation en français: Yoann Graber