Vidéo: instagram

Federer s’affiche encore avec une célèbre actrice en Suisse

Une vidéo Instagram dévoile notre héros national aux côtés d’une actrice qui a notamment joué la James Bond Girl avec Pierce Brosnan, le tout, au bord du lac des Quatre Cantons.

Depuis qu’il ne joue plus au tennis, Roger Federer aligne les publicités et... les billets. Fraîchement milliardaire, la plus grande star helvétique revient sur le devant de la scène avec une icône du cinéma hollywoodien: Halle Berry. Meurs un autre jour? C’est elle. Gotika? Aussi. L’ancienne James Bond Girl était donc en Suisse, cet été, aux côtés de Roger Federer. Objectif du voyage? Promouvoir notre beau pays.

Après Robert De Niro, Anne Hathaway, Trevor Noah ou encore l’excellent Mads Mikkelsen, Suisse Tourisme continue de remplir son caddie dans les rayons VIP pour offrir des répliques de stars à notre héros de la petite balle jaune. Dans ce court teaser de quelques secondes, diffusé sur le compte Instagram de MySwitzerland, les deux personnalités sont bien emmitouflées et en train de naviguer sur les eaux du lac des Quatre Cantons.

Logique: la future publicité est chargée de vendre les qualités de l’automne en Suisse.

Voici la vidéo en intégralité: Vidéo: instagram

Dans cette vidéo, sans doute réalisée juste avant le tournage officiel, les deux protagonistes blaguent et s’échangent des petits sourires entendus.

Halle Berry (faussement étonnée): «Et ça ne va durer qu’une seule journée?»

Roger Federer (faussement pessimiste): «Oui. Si tout se passe bien... une journée»

En juin dernier, lorsque le tournage a réellement eu lieu, Halle Berry avait dévoilé quelques clichés et séquences au bord du lac des Quatre Cantons, en laissant planer le suspense quant à la raison de sa présence dans notre pays.

Suisse Tourisme n’a pas encore dévoilé la date de sortie de cette publicité.