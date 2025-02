Et voici «Lumo», la mascotte de l'Eurovision qui se déroulera en Suisse. Image: SSR/SRG

Voici la mascotte de l'Eurovision en Suisse

La proposition gagnante vient de l'imaginaire de Lynn Brunner. Elle s'est ainsi imposée face à 35 autres propositions.

Florian Oegerli / ch media

«Lumo»: c'est le nom de la mascotte de l'ESC de Lynn Brunner, 20 ans. Son projet s'est imposé face à 35 autres soumissions et a convaincu le jury. L'étudiante est originaire de Hünibach près de Thoune et étudie actuellement la communication visuelle à la HGK. La mascotte a été créée sur la base d'un concours entre les étudiants de la Hochschule für Gestaltung und Kunst de Bâle et de la Schule für Gestaltung.