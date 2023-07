La nouvelle maison de Federer est plus grande que le Palais fédéral

Nous avons voulu savoir ce que ça donnerait si la future propriété du Bâlois était à Berne, Genève ou Lausanne. Voici la réponse.

Plus de «Sport»

La semaine dernière, watson vous faisait découvrir la nouvelle maison de Roger Federer à Rapperswil-Jona (SG), où la star du tennis construit une véritable petite ville pour sa famille et lui.

Nous vous expliquions que la propriété allait s'étendre sur un terrain de 16 000 à 18 000 mètres carrés. Mais comment se représenter une si grande surface? Pour le savoir, nous avons plaqué un rectangle de 18 000m2 à Berne et dans plusieurs villes de Romandie en utilisant Google maps.

📍 Berne

On s'aperçoit ainsi que le terrain de Roger Federer est plus vaste encore que la place et le Palais fédéral réunis.

Image: Google Maps/Watson

📍 Fribourg

Si RF s'était installé au bord de la Sarine, il aurait carrément dû raser le terrain de football, les bains de la Motta et quelques parcelles alentour.

Image: Google Maps/Watson

📍 Genève

Au bout du lac, le tennisman bâlois aurait privatisé environ la moitié de la plaine de Plainpalais.

Image: Google Maps/Watson

📍 Sion

Voici une autre place célèbre en Suisse romande: celle de la Planta, à Sion. Elle aurait toutefois été bien trop petite pour accueillir l'ex-champion de tennis et sa famille.

Image: Google Maps/Watson

📍 Lausanne

18 000m2, c'est un tout petit peu moins que la gare de Lausanne. On imagine toutefois que les travaux de la villa de Rapperswil seront terminés avant ceux de la gare vaudoise.

Image: Google Maps/Watson

📍 Neuchâtel

La nouvelle propriété du Bâlois correspond presque parfaitement à la surface occupée par le stade de la Maladière, en comptant la surface de jeu mais aussi les quatre tribunes. Pour rappel, la capacité de l'enceinte xamaxienne s'élève à 12 000 places.

Image: Google Maps/Watson

📍 Delémont

Roger Federer mènera une vie de roi sur les rives du lac de Zurich. Il aura plus de place que s'il avait emménagé au château de Delémont, en comptant bien sûr les jardins et la cour.