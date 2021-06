Votation

Agriculture

Votations fédérales du 13 juin: Tous les résultats et sondages



Tous les résultats des votations en un coup d’oeil et en direct

La population suisse vote ce dimanche sur pas moins de cinq objets: deux initiatives agricoles et trois référendums. Tous les résultats en direct, c’est par ici!



Pour la première fois avec la loi Covid, un objet touchant directement la pandémie de coronavirus est soumis au verdict de la population suisse. Les électeurs doivent aussi se prononcer dimanche sur la révision totale de la loi sur le C02 et la nouvelle loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT).

Enfin, la population suisse décide si elle rejette ou nous deux initiatives populaires touchant l’agriculture: celle Pour une eau potable propre et celle Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. Vous pouvez trouver tous les résultats en direct ici :



Tous les résultats en un coup d’oeil

Dimanche, les résultats tomberont progressivement, au fur et à mesure que les cantons transmettent l’avance du dépouillement. Dès 12h, vous pourrez suivre l’évolution des résultats:

Les résultats seront affichés ici dimanche (dès midi) et seront mis à jour en permanence.

Loi CO2

Les résultats

Les résultats du vote seront affichés ici et mis à jour en permanence dès dimanche midi.



La loi CO2 en bref

Le Conseil fédéral et le Parlement veulent réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre du pays d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Objectif: répondre aux exigences de l’Accord de Paris ratifié par la Suisse. Pour ce faire, il a été décidé conjointement d’élaborer une révision totale de la loi CO2. Celle-ci repose sur une combinaison d'incitations financières, d'investissements et de nouvelles technologies.

Ce que disent les sondages

Lors des premiers sondages, les choses se présentaient encore très bien pour la loi CO2. Entre 55 et 60 % des personnes interrogées se déclaraient favorables au texte. Cependant, les opposants ont gagné progressivement du terrain. Si bien que le dernier sondage, le 2 juin, montrait une issue du scrutin pour le moins indécise.

Sondages – tous les résultats

5e vague du 2 juin 2021 – Tamedia

Oui: 53% ✅| Non: 46% | Indécis: 1%

Oui: 53% ✅| Non: 46% | Indécis: 1% 4e vague du 22 mai 2021 – gfs

Oui: 54% ✅| Non: 43% | Indécis: 3%

Oui: 54% ✅| Non: 43% | Indécis: 3% 3e vague du 12 mai 2021 – Tamedia

Oui: 50% ✅| Non: 46% | Indécis: 4%



Oui: 50% ✅| Non: 46% | Indécis: 4% 2e vague du 2 mai 2021 – gfs

Oui: 60% ✅| Non: 35% | Indécis: 5%



Oui: 60% ✅| Non: 35% | Indécis: 5% 1ère vague du 27 avril 2021 – Tamedia

Oui: 54% ✅| Non: 43% | Indécis: 3%



Loi Covid

Les résultats

Les résultats du vote seront affichés ici et mis à jour en permanence dès dimanche midi.

La loi Covid en bref

La loi Covid constitue «la base légale des ordonnances du Conseil fédéral pour faire face à l'épidémie de coronavirus». Il s'agit, par exemple, des dispositions relatives à l'attribution des aides financières, des règles applicables aux personnes vaccinées.

Ce que disent les sondages

La loi Covid devrait être approuvée à une large majorité dimanche, si l’on en croit les sondages. Lors de la dernière vague, le 2 juin, près de 70 % des personnes interrogées se déclaraient en faveur du texte.

Sondages – tous les résultats

5e vague du 2 juin 2021 – Tamedia

Oui: 69% ✅| Non: 29% | Indécis: 2%

Oui: 69% ✅| Non: 29% | Indécis: 2% 4e vague du 22 mai 2021 – gfs

Oui: 64% ✅| Non: 32% | Indécis: 4%

Oui: 64% ✅| Non: 32% | Indécis: 4% 3e vague du 12 mai 2021 – Tamedia

Oui: 67% ✅| Non: 28% | Indécis: 5%

Oui: 67% ✅| Non: 28% | Indécis: 5% 2e vague du 2 mai 2021 – gfs

Oui: 67% ✅| Non: 27% | Indécis: 6%

Oui: 67% ✅| Non: 27% | Indécis: 6% 1ère vague du 27 avril 2021 – Tamedia

Oui: 66% ✅| Non: 27% | Indécis: 7%

Loi antiterroriste (MPT)

Les résultats

Les résultats du vote seront affichés ici et mis à jour en permanence dès dimanche midi.

La loi antiterroriste en bref

Le Conseil fédéral et le Parlement veulent doter la police de nouveaux moyens pour agir avec plus de latitude contre les menaces terroristes. La loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) doit autoriser les forces de l’ordre à prendre des mesures préventives et ciblées en cas de suspicion.

Ce que disent les sondages

Bien que les opposants se soient fortement mobilisés ces dernières semaines, les sondages indiquent qu'il sera difficile d’éviter un «oui» dimanche. Le sondage le plus récent montre en effet que les partisans sont en tête avec 63% des voix.

Sondages – tous les résultats

5e vague du 2 juin 2021 – Tamedia

Oui: 63% ✅| Non: 34% | Indécis: 3%

Oui: 63% ✅| Non: 34% | Indécis: 3% 4e vague du 22 mai 2021 – gfs

Oui: 62% ✅| Non: 32% | Indécis: 6%

Oui: 62% ✅| Non: 32% | Indécis: 6% 3e vague du 12 mai 2021 – Tamedia

Oui: 67% ✅| Non: 27% | Indécis: 6%

Oui: 67% ✅| Non: 27% | Indécis: 6% 2e vague du 2 mai 2021 – gfs

Oui: 67% ✅| Non: 24% | Indécis: 9%

Oui: 67% ✅| Non: 24% | Indécis: 9% 1ère vague du 27 avril 2021 – Tamedia

Oui: 68% ✅| Non: 24% | Indécis: 8%

Initiative Eau potable propre

Les résultats

Les résultats du vote seront affichés ici et mis à jour en permanence dès dimanche midi.

L’initiative Eau potable propre en bref

Les initiateurs demandent que subventions agricoles (les paiements directs) ne soient versées qu’aux exploitations qui renoncent à utiliser des pesticides ou des antibiotiques à titre prophylactique pour les animaux. Ces mesures visent à mieux protéger l'eau potable contre les contaminations.

Ce que disent les sondages

Dans les premiers sondages, fin avril, les initiants bénéficiait d’une bonne avance, avec 54% de «oui». Entre-temps, l'ambiance a changé. Début juin, se sont les partisans du «non» qui ont pris la tête des sondages avec environ 56 % des voix.

Sondages – tous les résultats

5e vague du 2 juin 2021 – Tamedia

Oui: 41% | Non: 57% ⭕| Indécis: 2%

Oui: 41% | Non: 57% ⭕| Indécis: 2% 4e vague du 22 mai 2021 – gfs

Oui: 44% | Non: 53% ⭕ | Indécis: 3%

Oui: 44% | Non: 53% ⭕ | Indécis: 3% 3e vague du 12 mai 2021 – Tamedia

Oui: 48%| Non: 50% ⭕ | Indécis: 2%

Oui: 48%| Non: 50% ⭕ | Indécis: 2% 2e vague du 2 mai 2021 – gfs

Oui: 54% ✅| Non: 40% | Indécis: 6%

Oui: 54% ✅| Non: 40% | Indécis: 6% 1ère vague du 27 avril 2021 – Tamedia

Oui: 54% ✅| Non: 43% | Indécis: 3%

Initiative contre les pesticides

Les résultats

Les résultats du vote seront affichés ici et mis à jour en permanence dès dimanche midi.

L’initiative contre les pesticides en bref

Cette initiative exige d’interdire complètement les pesticides de synthèse. La production et l'importation de ces produits devraient être interdites. En outre, les aliments produits à l'aide de ces pesticides ne devraient plus être autorisés à être importés en Suisse.

Ce que disent les sondages

Dans le sondage le plus récent, les opposants étaient nettement en tête avec 57% des voix. Ici aussi, les chances de victoire se sont progressivement dégradées au fil de la campagne: les trois derniers sondages ont indiqué de de plus en plus de personnes allaient voter «non».

Sondages – tous les résultats

5e vague du 2 juin 2021 – Tamedia

Oui: 42% | Non: 57% ⭕ | Indécis: 1%

Oui: 42% | Non: 57% ⭕ | Indécis: 1% 4e vague du 22 mai 2021 – gfs

Oui: 47% | Non: 51% ⭕ | Indécis: 2%

Oui: 47% | Non: 51% ⭕ | Indécis: 2% 3e vague du 12 mai 2021 – Tamedia

Oui: 49% ✅ | Non: 49% ⭕| Indécis: 2%

Oui: 49% ✅ | Non: 49% ⭕| Indécis: 2% 2e vague du 2 mai 2021 – gfs

Oui: 55% ✅| Non: 42% | Indécis: 3%

Oui: 55% ✅| Non: 42% | Indécis: 3% 1ère vague du 27 avril 2021 – Tamedia

Oui: 53% ✅| Nein: 43% | Unentschlossen: 4%

