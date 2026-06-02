Belgien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

epa12445670 Belgium&#039;s team lines up for a photo before the the 2026 FIFA World Cup UEFA Qualifiers match between Belgium and North Macedonia in Ghent, Belgium, 10 October 2025. EPA/OLIVIER HOSLET
Die belgische Nationalelf bei einem WM-Qualifikationsspiel 2025.Bild: keystone

02.06.2026, 16:2002.06.2026, 16:20

Belgien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe G, wo die belgische Nationalmannschaft auf Ägypten, Iran und Neuseeland trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der belgischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt Belgien an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Thibaut Courtois; 34 Jahre; Real Madrid
  • Senne Lammens; 23 Jahre; Manchester United
  • Mike Penders; 20 Jahre; Strasbourg

Abwehr

  • Zeno Debast; 22 Jahre; Sporting CP
  • Arthur Theate; 26 Jahre; Eintracht Frankfurt
  • Brandon Mechele; 33 Jahre; Club Brugge
  • Maxim De Cuyper; 25 Jahre; Brighton & Hove Albion
  • Thomas Meunier; 34 Jahre; Lille
  • Koni De Winter; 23 Jahre; Milan
  • Joaquin Seys; 21 Jahre; Club Brugge
  • Timothy Castagne; 30 Jahre; Fulham
  • Nathan Ngoy; 23 Jahre; Lille

Mittelfeld

  • Axel Witsel; 37 Jahre; Girona
  • Kevin De Bruyne; 34 Jahre; Napoli
  • Youri Tielemans (C); 29 Jahre; Aston Villa
  • Diego Moreira; 21 Jahre; Strasbourg
  • Hans Vanaken; 33 Jahre; Club Brugge
  • Alexis Saelemaekers; 26 Jahre; Milan
  • Nicolas Raskin; 25 Jahre; Rangers
  • Amadou Onana; 24 Jahre; Aston Villa

Sturm

  • Romelu Lukaku; 33 Jahre; Napoli
  • Leandro Trossard; 31 Jahre; Arsenal
  • Jérémy Doku; 24 Jahre; Manchester City
  • Dodi Lukébakio; 28 Jahre; Benfica
  • Charles De Ketelaere; 25 Jahre; Atalanta
  • Matias Fernandez-Pardo; 21 Jahre; Lille

Spielplan

Dann spielt die belgische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Belgien muss an der WM 2026 gegen Ägypten, Iran und Neuseeland ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
