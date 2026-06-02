Belgien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Belgien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe G, wo die belgische Nationalmannschaft auf Ägypten, Iran und Neuseeland trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der belgischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Belgien an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Thibaut Courtois; 34 Jahre; Real Madrid
- Senne Lammens; 23 Jahre; Manchester United
- Mike Penders; 20 Jahre; Strasbourg
Abwehr
- Zeno Debast; 22 Jahre; Sporting CP
- Arthur Theate; 26 Jahre; Eintracht Frankfurt
- Brandon Mechele; 33 Jahre; Club Brugge
- Maxim De Cuyper; 25 Jahre; Brighton & Hove Albion
- Thomas Meunier; 34 Jahre; Lille
- Koni De Winter; 23 Jahre; Milan
- Joaquin Seys; 21 Jahre; Club Brugge
- Timothy Castagne; 30 Jahre; Fulham
- Nathan Ngoy; 23 Jahre; Lille
Mittelfeld
- Axel Witsel; 37 Jahre; Girona
- Kevin De Bruyne; 34 Jahre; Napoli
- Youri Tielemans (C); 29 Jahre; Aston Villa
- Diego Moreira; 21 Jahre; Strasbourg
- Hans Vanaken; 33 Jahre; Club Brugge
- Alexis Saelemaekers; 26 Jahre; Milan
- Nicolas Raskin; 25 Jahre; Rangers
- Amadou Onana; 24 Jahre; Aston Villa
Sturm
- Romelu Lukaku; 33 Jahre; Napoli
- Leandro Trossard; 31 Jahre; Arsenal
- Jérémy Doku; 24 Jahre; Manchester City
- Dodi Lukébakio; 28 Jahre; Benfica
- Charles De Ketelaere; 25 Jahre; Atalanta
- Matias Fernandez-Pardo; 21 Jahre; Lille
Spielplan
Dann spielt die belgische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Belgien muss an der WM 2026 gegen Ägypten, Iran und Neuseeland ran. Hier die Tabelle:
(leo)