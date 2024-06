EM 2024: Mit diesem Kader tritt Portugal in Deutschland an

Portugals Trainer Roberto Martinez startet mit einer Seleção, die sich sehen lassen kann.

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem Kader greift Portugal an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Diogo Costa, 24, FC Porto

Rui Patricio, 36, AS Rom

Jose Sa, 31, Wolverhampton Wanderers

Abwehr

Joao Cancelo, 30, Barcelona

Danilo Pereira, 32, Paris Saint-Germain

Ruben Dias, 27, Manchester City



Diogo Dalot, 25, Manchester United

Gonçalo Inacio, 22, Sporting Lissabon

Nuno Mendes, 21, Paris Saint-Germain

Pepe, 41, FC Porto

Nelson Semedo, 30, Wolverhampton Wanderers

Antonio Silva, 20, Benfica Lissabon

Mittelfeld

Bruno Fernandes, 29, Manchester United

Joao Neves, 19, Benfica Lissabon

Ruben Neves, 27, Al-Hilal

Otavio, 29, Al-Nassr

Joao Palhinha, 28, FC Fulham

Vitinha, 24, Paris Saint-Germain

Sturm

Francisco Conceicao, 21, FC Porto

Joao Felix, 24, Barcelona

Diogo Jota, 27, FC Liverpool

Rafael Leao, 24, AC Mailand

Pedro Neto, 24, Wolverhampton Wanderers

Gonçalo Ramos, 22, Paris Saint-Germain

Cristiano Ronaldo, 39, Al-Nassr

Bernardo Silva, 29, Manchester City

Portugals Nationalmannschaft vor einem EM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei. Bild: keystone

Die Gruppenspiele von Portugal

Dienstag, 18. Juni

21 Uhr: Portugal – Tschechien



Samstag, 22. Juni

18 Uhr: Türkei – Portugal

Mittwoch, 26. Juni

21 Uhr: Georgien – Portugal



Die portugiesische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 6. Platz

6. Platz Gesamtwert: 1,03 Milliarden Euro

1,03 Milliarden Euro Durchschnittsalter: 27,2 Jahre

27,2 Jahre Wertvollster Spieler: Rafael Leao (90 Mio. Euro)

Rafael Leao (90 Mio. Euro) Legionäre: 20

(rbu)