EM 2024: Mit diesem Kader tritt die Ukraine in Deutschland an

Trainer Serhiy Rebrov führt die ukrainische Nationalmannschaft mit 26 Spielern an die EM nach Deutschland.

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem Kader greift die Ukraine an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Heorhiy Bushchan, 30, Dynamo Kiew

Anatoliy Trubin, 22, Benfica Lissabon

Andriy Lunin, 25, Real Madrid

Abwehr

Mykola Matviyenko, 28, Schachtar Donezk

Vitaliy Mykolenko, 25, Everton

Ilya Zabarnyi, 21, Bournemouth

Oleksandr Tymchyk, 27, Dynamo Kiew

Yukhym Konoplya, 24, Schachtar Donezk

Bohdan Mykhaylichenko, 27, Polissya Zhytomyr

Oleksandr Svatok, 29, Dnipro

Valeriy Bondar, 25, Schachtar Donezk

Maksym Talovyerov, 23, LASK

Mittelfeld

Oleksandr Zinchenko, 27, Arsenal

Serhiy Sydorchuk, 33, Westerlo

Ruslan Malinovskyi, 31, CFC Genua

Viktor Tsyhankov, 26, Girona

Oleksandr Zubkov, 27, Schachtar Donezk

Mykola Shaparenko, 25, Schachtar Donezk

Mykhailo Mudryk, 23, Chelsea

Heorhiy Sudakov, 21, Schachtar Donezk

Andriy Yarmolenko, 34, Dynamo Kiew

Taras Stepanenko, 34, Schachtar Donezk

Volodymyr Brazhko, 22, Dynamo Kiew

Sturm

Roman Yaremchuk, 28, Valencia

Artem Dovbyk, 26, Girona

Vladyslav Vanat, 22, Dynamo Kiew

Die ukrainische Nationalmannschaft vor einem Spiel gegen Island. Bild: keystone

Die Gruppenspiele der Ukraine

Montag, 17. Juni

15 Uhr: Rumänien – Ukraine



Freitag, 21. Juni

15 Uhr: Slowakei – Ukraine​

Mittwoch, 26. Juni

18 Uhr: Ukraine – Belgien

Die ukrainische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 22. Platz

22. Platz Gesamtwert: 344,50 Millionen Euro

344,50 Millionen Euro Durchschnittsalter: 26,4 Jahre

26,4 Jahre Wertvollster Spieler: Oleksandr Zinchenko (38 Mio. Euro)

Oleksandr Zinchenko (38 Mio. Euro) Legionäre: 12

