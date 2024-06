EM 2024: Mit diesem Kader tritt Ungarn in Deutschland an

Ungarn war an der WM in Katar nicht dabei, dafür wollen sie nun an der EM reüssieren. Übersteht das Team von Trainer Marco Rossi die Qualifikation für die K.o.-Phase?

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem (vorläufigen) Kader greifen die Ungarn an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Péter Gulácsi, 34, RB Leipzig

Dénes Dibusz, 33, Ferencváros Budapest

Peter Szappanos, 33, Paksi FC

Abwehr

Ádám Lang, 31, Omonia Nikosia

Attila Szalai, 26, SC Freiburg

Botond Balogh, 21, Parma

Márton Dárdai, 22, Hertha BSC

Willi Orbán, 31, RB Leipzig

Endre Botka, 29, Ferencváros Budapest

Attila Fiola, 34, Fehervar FC

Mittelfeld

Loïc Négo, 33, Le Havre

Ádám Nagy, 28, La Spezia

Dominik Szoboszlai, 23, FC Liverpool

Milos Kerkez, 20, Bournemouth

András Schäfer, 25, Union Berlin

Bendegúz Bolla, 24, Servette

László Kleinheisler, 30, Hajduk Split

Dániel Gazdag, 28, Philadelphia Union

Callum Styles, 24, Sunderland

Zsolt Nagy, 31, Puskás Akadémia

Sturm

Martin Ádám, 29, Ulsan HD

Barnabás Varga, 29, Ferencváros Budapest

Roland Sallai, 27, SC Freiburg

Krisztofer Horváth, 22, Kecskeméti

Kevin Csoboth, 23, Ujpest FC

Ungarn will an der EM in Deutschland in die K.o.-Phase Bild: keystone

Die Gruppenspiele von Ungarn an der EM 2024

Ungarn muss an der EM gegen den Gastgeber Deutschland, Schottland und die Schweiz antreten.

Samstag, 15. Juni

15 Uhr: Ungarn – Schweiz



Mittwoch, 19. Juni

18 Uhr: Deutschland – Ungarn

Sonntag, 23. Juni

Schottland – Ungarn

Die ungarische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 26. Platz

26. Platz Gesamtwert: 164 Millionen Euro

164 Millionen Euro Durchschnittsalter: 27,4 Jahre

27,4 Jahre Wertvollster Spieler: Dominik Szoboszlai (75 Mio. Euro)

Dominik Szoboszlai (75 Mio. Euro) Legionäre: 17

