EM 2024: Mit diesem Kader tritt Albanien in Deutschland an

Mehr «Fussball»

An der WM 2022 waren die Albaner nicht dabei, was liegt für das Team von Trainer Sylvinho an der EM in Deutschland drin?

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem (vorläufigen) Kader greift Albanien an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Thomas Strakosha, 29, FC Brentford

Etrit Berisha, 35, FC Empoli

Elhan Kastrati, 27, AS Cittadella

Simon Simoni, 19, Eintracht Frankfurt

Abwehr

Berat Djimsiti, 31, Atalanta Bergamo

Marash Kumbulla, 24, US Sassuolo

Ardian Ismajli, 27, FC Empoli

Arlind Ajeti, 30, CFR Cluj

Enea Mihaj, 25, FC Famalicao

Mario Mitaj, 20, Lok Moskau

Naser Aliji, 30, FC Voluntari

Elseid Hysaj, 30, Lazio Rom

Ivan Balliu, 32, Rayo Vallecano

Mittelfeld

Kristjan Asllani, 22, Inter Mailand

Klaus Gjasula, 34, Darmstadt

Ylber Ramadani, 28, US Lecce

Amir Abrashi, 34, GC

Qazim Laci, 28, Sparta Prag

Medon Berisha, 20, US Lecce

Ernest Muci, 23, Besiktas

Nedim Bajrami, 25, US Sassuolo

Sturm

Arber Hoxha, 25, Dinamo Zagreb

Jasir Asani, 29, Gwangju FC

Armando Broja, 22, FC Fulham

Rey Manaj, 27, Sivasspor

Taulant Seferi, 27, FC Baniyas

Mirlind Daku, 26, Rubin Kasan

Die albanische Nati im Quali-Spiel gegen Polen. Bild: keystone

Die Gruppenspiele von Albanien an der EM 2024

Albanien muss an der EM gegen Italien, Spanien und Kroatien antreten.

Samstag, 15. Juni

21 Uhr: Italien – Albanien

21 Uhr: Italien – Albanien Mittwoch, 19. Juni

15 Uhr: Kroatien – Albanien



15 Uhr: Kroatien – Albanien Montag, 24. Juni

21 Uhr: Albanien – Spanien

Die albanische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 66. Platz

66. Platz Gesamtwert: 112 Millionen Euro

112 Millionen Euro Durchschnittsalter: 27 Jahre

27 Jahre Wertvollster Spieler: Armando Broja (22 Mio. Euro)

Armando Broja (22 Mio. Euro) Legionäre: 27

(rbu)