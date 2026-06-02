Die Niederlande an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Die Niederlande spielen an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe F, wo die niederländische Nationalmannschaft auf Japan, Schweden und Tunesien trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der niederländischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader treten die Niederlande an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Bart Verbruggen; 23 Jahre; Brighton & Hove Albion
- Robin Roefs; 23 Jahre; Sunderland
- Mark Flekken; 32 Jahre; Bayer Leverkusen
Abwehr
- Jurriën Timber; 24 Jahre; Arsenal
- Virgil van Dijk (C); 34 Jahre; Liverpool
- Nathan Aké; 31 Jahre; Manchester City
- Jan Paul van Hecke; 26 Jahre; Brighton & Hove Albion
- Mats Wieffer; 26 Jahre; Brighton & Hove Albion
- Micky van de Ven; 25 Jahre; Tottenham Hotspur
- Denzel Dumfries; 30 Jahre; Inter Milan
- Jorrel Hato; 20 Jahre; Chelsea
Mittelfeld
- Marten de Roon; 35 Jahre; Atalanta
- Justin Kluivert; 27 Jahre; Bournemouth
- Ryan Gravenberch; 24 Jahre; Liverpool
- Tijjani Reijnders; 27 Jahre; Manchester City
- Guus Til; 28 Jahre; PSV Eindhoven
- Teun Koopmeiners; 28 Jahre; Juventus
- Frenkie de Jong; 29 Jahre; Barcelona
- Quinten Timber; 24 Jahre; Marseille
Sturm
- Wout Weghorst; 33 Jahre; Ajax
- Memphis Depay; 32 Jahre; Corinthians
- Cody Gakpo; 27 Jahre; Liverpool
- Noa Lang; 26 Jahre; Galatasaray
- Donyell Malen; 27 Jahre; Roma
- Brian Brobbey; 24 Jahre; Sunderland
- Crysencio Summerville; 24 Jahre; West Ham United
