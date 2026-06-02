wolkig, aber kaum Regen22°
DE | FR
burger
Fussball
Niederlande

Die Niederlande an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

FILE - Netherlands&#039;players, goalkeeper Bart Verbruggen, Nathan Ake, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, and Cody Gakpo, rear row from left, and Tijjani Reijnders, Jurrien Timber, ...
Die Mannschaft aus den Niederlanden vor einem Qualifikationsspiel für die WM 2026.Bild: keystone

Die Niederlande an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

02.06.2026, 16:1902.06.2026, 16:19

Die Niederlande spielen an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe F, wo die niederländische Nationalmannschaft auf Japan, Schweden und Tunesien trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der niederländischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader treten die Niederlande an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Bart Verbruggen; 23 Jahre; Brighton & Hove Albion
  • Robin Roefs; 23 Jahre; Sunderland
  • Mark Flekken; 32 Jahre; Bayer Leverkusen

Abwehr

  • Jurriën Timber; 24 Jahre; Arsenal
  • Virgil van Dijk (C); 34 Jahre; Liverpool
  • Nathan Aké; 31 Jahre; Manchester City
  • Jan Paul van Hecke; 26 Jahre; Brighton & Hove Albion
  • Mats Wieffer; 26 Jahre; Brighton & Hove Albion
  • Micky van de Ven; 25 Jahre; Tottenham Hotspur
  • Denzel Dumfries; 30 Jahre; Inter Milan
  • Jorrel Hato; 20 Jahre; Chelsea

Mittelfeld

  • Marten de Roon; 35 Jahre; Atalanta
  • Justin Kluivert; 27 Jahre; Bournemouth
  • Ryan Gravenberch; 24 Jahre; Liverpool
  • Tijjani Reijnders; 27 Jahre; Manchester City
  • Guus Til; 28 Jahre; PSV Eindhoven
  • Teun Koopmeiners; 28 Jahre; Juventus
  • Frenkie de Jong; 29 Jahre; Barcelona
  • Quinten Timber; 24 Jahre; Marseille

Sturm

  • Wout Weghorst; 33 Jahre; Ajax
  • Memphis Depay; 32 Jahre; Corinthians
  • Cody Gakpo; 27 Jahre; Liverpool
  • Noa Lang; 26 Jahre; Galatasaray
  • Donyell Malen; 27 Jahre; Roma
  • Brian Brobbey; 24 Jahre; Sunderland
  • Crysencio Summerville; 24 Jahre; West Ham United

Spielplan

Dann spielt die niederländische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Die Niederlande müssen an der WM 2026 gegen Japan, Schweden und Tunesien ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Mehr zur Fussball-WM 2026:

«Der nächste Schweizer Superstar» – Manzambi spielt sich auf die Wunschzettel der Topklubs
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
1 / 32
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump tanzt an der WM-Auslosung zu Y.M.C.A.
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.