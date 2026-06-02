Österreich an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Österreich spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe J, wo die österreichische Nationalmannschaft auf Algerien, Argentinien und Jordanien trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der österreichischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Österreich an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Alexander Schlager; 30 Jahre; Red Bull Salzburg
- Florian Wiegele; 25 Jahre; Viktoria Plzeň
- Patrick Pentz; 29 Jahre; Brøndby
Abwehr
- David Affengruber; 25 Jahre; Elche
- Kevin Danso; 27 Jahre; Tottenham Hotspur
- Stefan Posch; 29 Jahre; Mainz 05
- David Alaba (C); 33 Jahre; Real Madrid
- Philipp Lienhart; 29 Jahre; SC Freiburg
- Phillipp Mwene; 32 Jahre; Mainz 05
- Marco Friedl; 28 Jahre; Werder Bremen
- Michael Svoboda; 27 Jahre; Venezia
Mittelfeld
- Xaver Schlager; 28 Jahre; RB Leipzig
- Nicolas Seiwald; 25 Jahre; RB Leipzig
- Marcel Sabitzer; 32 Jahre; Borussia Dortmund
- Florian Grillitsch; 30 Jahre; Braga
- Carney Chukwuemeka; 22 Jahre; Borussia Dortmund
- Romano Schmid; 26 Jahre; Werder Bremen
- Konrad Laimer; 29 Jahre; Bayern Munich
- Alexander Prass; 25 Jahre; TSG Hoffenheim
- Paul Wanner; 20 Jahre; PSV Eindhoven
- Alessandro Schöpf; 32 Jahre; Wolfsberger AC
Sturm
- Marko Arnautović; 37 Jahre; Red Star Belgrade
- Michael Gregoritsch; 32 Jahre; FC Augsburg
- Saša Kalajdžić; 28 Jahre; LASK
- Patrick Wimmer; 25 Jahre; VfL Wolfsburg
Spielplan
Dann spielt die österreichische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Österreich muss an der WM 2026 gegen Algerien, Argentinien und Jordanien ran. Hier die Tabelle:
(leo)