Österreich an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Die österreichische Nationalmannschaft vor einem WM-Qualifikationsspiel 2025.Bild: keystone

02.06.2026, 16:2202.06.2026, 16:22

Österreich spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe J, wo die österreichische Nationalmannschaft auf Algerien, Argentinien und Jordanien trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der österreichischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt Österreich an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Alexander Schlager; 30 Jahre; Red Bull Salzburg
  • Florian Wiegele; 25 Jahre; Viktoria Plzeň
  • Patrick Pentz; 29 Jahre; Brøndby

Abwehr

  • David Affengruber; 25 Jahre; Elche
  • Kevin Danso; 27 Jahre; Tottenham Hotspur
  • Stefan Posch; 29 Jahre; Mainz 05
  • David Alaba (C); 33 Jahre; Real Madrid
  • Philipp Lienhart; 29 Jahre; SC Freiburg
  • Phillipp Mwene; 32 Jahre; Mainz 05
  • Marco Friedl; 28 Jahre; Werder Bremen
  • Michael Svoboda; 27 Jahre; Venezia

Mittelfeld

  • Xaver Schlager; 28 Jahre; RB Leipzig
  • Nicolas Seiwald; 25 Jahre; RB Leipzig
  • Marcel Sabitzer; 32 Jahre; Borussia Dortmund
  • Florian Grillitsch; 30 Jahre; Braga
  • Carney Chukwuemeka; 22 Jahre; Borussia Dortmund
  • Romano Schmid; 26 Jahre; Werder Bremen
  • Konrad Laimer; 29 Jahre; Bayern Munich
  • Alexander Prass; 25 Jahre; TSG Hoffenheim
  • Paul Wanner; 20 Jahre; PSV Eindhoven
  • Alessandro Schöpf; 32 Jahre; Wolfsberger AC

Sturm

  • Marko Arnautović; 37 Jahre; Red Star Belgrade
  • Michael Gregoritsch; 32 Jahre; FC Augsburg
  • Saša Kalajdžić; 28 Jahre; LASK
  • Patrick Wimmer; 25 Jahre; VfL Wolfsburg

Spielplan

Dann spielt die österreichische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Österreich muss an der WM 2026 gegen Algerien, Argentinien und Jordanien ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
1 / 32
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
