WM 2022: Mit diesem Kader tritt die Schweiz in Katar an

Die Schweiz fährt an die WM! Mit einem 4:0-Spektakel-Sieg gegen Bulgarien setzte sich Murat Yakins Mannschaft im Fernduell gegen Europameister Italien durch. Damit qualifizierte sich die Schweiz zum fünften Mal in Folge für die Endrunde einer Weltmeisterschaft.

Yakins WM-Kader wurde bereits einem ersten Härtetest unterzogen – und verlor im Testspiel mit 0:2 gegen Ghana.

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 16. November geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem Kader greift die Schweiz an der Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar an:

Tor

Yann Sommer, 33, Borussia Mönchengladbach

Gregor Kobel, 24, Borussia Dortmund

Jonas Omlin, 27, Montpellier HSC

Philipp Köhn, 24, RB Salzburg

Abwehr

Manuel Akanji, 26, Borussia Dortmund

Eray Cömert, 24, FC Valencia

Nico Elvedi, 25, Borussia Mönchengladbach

Edimilson Fernandes, 26, Mainz 05

Ricardo Rodriguez, 29, FC Turin

Fabian Schär, 30, Newcastle United

Silvan Widmer, 29, Mainz 05

Mittelfeld

Michel Aebischer, 25, FC Bologna

Christian Fassnacht, 28, Young Boys

Fabian Frei, 33, FC Basel

Remo Freuler, 29, Atalanta Bergamo

Ardon Jashari, 20, FC Luzern

Fabian Rieder, 20, Young Boys

Djibril Sow, 25, Eintracht Frankfurt

Granit Xhaka, 29, FC Arsenal

Denis Zakaria, 25, FC Chelsea

Sturm

Breel Embolo, 25, Borussia Mönchengladbach

Noah Okafor, 21, Red Bull Salzburg

Haris Seferovic, 30, Galatasaray Istanbul

Xherdan Shaqiri, 30, Chicago Fire FC

Renato Steffen, 30, VFL Wolfsburg

Ruben Vargas, 23, FC Augsburg

Das Schweizer Team nach dem Qualifikationsspiel im Oktober 2021 gegen Italien. Bild: keystone

1954 stand die Schweiz an einer WM-Endrunde das letzte Mal in einem Viertelfinal. 2018 in Russland und 2014 in Brasilien reichte es immerhin für den Achtelfinal. Nun heisst das Ziel: den Erfolg aus der Europameisterschaft mitnehmen und mindestens eine Runde der K.o.-Phase überstehen.

Gruppe an der WM 2022

In Katar trifft die Schweiz auf Brasilien, Serbien und Kamerun. Bereits an der Weltmeisterschaft 2018 traf die Schweiz in der Gruppenphase auf Brasilien und Serbien, anstatt Kamerun hiess der dritte Gegner damals aber Costa Rica. Der Spielkalender für die Gruppe:

Donnerstag, 24. November

11 Uhr: Schweiz – Kamerun

20 Uhr: Brasilien – Serbien

Montag, 28. November

11 Uhr: Kamerun – Serbien

17 Uhr: Brasilien – Schweiz

Freitag, 2. Dezember

20 Uhr: Kamerun – Brasilien

20 Uhr: Serbien – Schweiz

Regeln für die Kader an der WM Die FIFA hat angekündigt, dass sie die Kader-Regelung für die WM 2022 in Katar anpassen will. So sollen die Nationalteams 26 statt wie bisher 23 Spieler mit in die Wüste nehmen dürfen. Pro Spieltag dürfen dann trotzdem nur 23 Spieler gemeldet werden, die restlichen drei müssen auf die Tribüne. Damit soll übermässigen Ausfällen vorgebeugt werden.

Die Schweizer Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 15. Platz

15. Platz Gesamtwert: 266 Millionen Euro

266 Millionen Euro Durchschnittsalter: 26,9 Jahre

26,9 Jahre Wertvollster Spieler: Manuel Akanji (30 Mio. Euro)

Manuel Akanji (30 Mio. Euro) Legionäre: 21

Aktuelle Form

Die WM-Qualifikation durchschritt die Schweizer Nati souverän. Mit fünf Siegen und drei Unentschieden erreichte Yakins Mannschaft den ersten Platz und entliess Europameister Italien in die Playoffs, wo die Azzurri schliesslich scheiterten. In den letzten Freundschaftsspielen gab es gegen England eine Niederlage und gegen den Kosovo ein Unentschieden.

In der UEFA Nations League offenbarte das Schweizer Kader unter Yakin jedoch einige Schwächen. Man verlor in der Hinrunde gegen Tschechien, Portugal sowie Spanien und kassierte dabei sieben Tore. In der Rückrunde gab es hingegen drei Siege – und das gleich gegen Tschechien, Portugal und Spanien.

Der erste Test mit dem WM-Kader hingegen ist misslungen: Am Donnerstag kurz vor dem Start in Katar verlieren die Schweizer ihr Testspiel gegen Ghana mit 0:2. Vor allem die zweite Hälfte liess dabei zu wünschen übrig, und das insbesondere in der Defensive. Keeper Yann Sommer sagte nach dem Spiel dazu:

«Wir haben gemerkt, es ist ein klassischer Test. Aber es war wichtig, um sich an Temperatur und Zeit zu gewöhnen. Es war eine Challenge und es hat noch nicht alles funktioniert, aber wir haben noch ein paar Tage.» Yann Sommer nach dem Testspiel gegen Ghana

(leo)