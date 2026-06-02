Die Türkei an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

FILE - Turkey players pose for a team photo prior the 2026 World Cup playoff semifinal soccer match between Turkey and Romania, in Istanbul, Turkey, Thursday, March 26, 2026.
Das türkische Nationalteam bei einem Qualifikationsspiel für die WM 2026.

02.06.2026, 16:1802.06.2026, 16:18

Die Türkei spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe D, wo die türkische Nationalmannschaft auf Australien, Paraguay und die USA trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der türkischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt die Türkei an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Mert Günok; 37 Jahre; Fenerbahçe
  • Altay Bayındır; 28 Jahre; Manchester United
  • Uğurcan Çakır; 30 Jahre; Galatasaray

Abwehr

  • Zeki Çelik; 29 Jahre; Roma
  • Merih Demiral; 28 Jahre; Al-Ahli
  • Çağlar Söyüncü; 30 Jahre; Fenerbahçe
  • Eren Elmalı; 25 Jahre; Galatasaray
  • Abdülkerim Bardakcı; 31 Jahre; Galatasaray
  • Ozan Kabak; 26 Jahre; TSG Hoffenheim
  • Mert Müldür; 27 Jahre; Fenerbahçe
  • Ferdi Kadıoğlu; 26 Jahre; Brighton & Hove Albion
  • Samet Akaydin; 32 Jahre; Çaykur Rizespor

Mittelfeld

  • Salih Özcan; 28 Jahre; Borussia Dortmund
  • Orkun Kökçü; 25 Jahre; Beşiktaş
  • Hakan Çalhanoğlu (C); 32 Jahre; Inter Milan
  • İsmail Yüksek; 27 Jahre; Fenerbahçe
  • Kaan Ayhan; 31 Jahre; Galatasaray

Sturm

  • Kerem Aktürkoğlu; 27 Jahre; Fenerbahçe
  • Arda Güler; 21 Jahre; Real Madrid
  • Deniz Gül; 21 Jahre; Porto
  • Kenan Yıldız; 21 Jahre; Juventus
  • İrfan Can Kahveci; 30 Jahre; Kasımpaşa
  • Yunus Akgün; 25 Jahre; Galatasaray
  • Barış Alper Yılmaz; 26 Jahre; Galatasaray
  • Oğuz Aydın; 25 Jahre; Fenerbahçe
  • Can Uzun; 20 Jahre; Eintracht Frankfurt

Spielplan

Dann spielt die türkische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Die Türkei muss an der WM 2026 gegen Australien, Paraguay und die USA ran. Hier die Tabelle:

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
