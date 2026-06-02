Die Türkei an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Die Türkei spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe D, wo die türkische Nationalmannschaft auf Australien, Paraguay und die USA trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der türkischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt die Türkei an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Mert Günok; 37 Jahre; Fenerbahçe
- Altay Bayındır; 28 Jahre; Manchester United
- Uğurcan Çakır; 30 Jahre; Galatasaray
Abwehr
- Zeki Çelik; 29 Jahre; Roma
- Merih Demiral; 28 Jahre; Al-Ahli
- Çağlar Söyüncü; 30 Jahre; Fenerbahçe
- Eren Elmalı; 25 Jahre; Galatasaray
- Abdülkerim Bardakcı; 31 Jahre; Galatasaray
- Ozan Kabak; 26 Jahre; TSG Hoffenheim
- Mert Müldür; 27 Jahre; Fenerbahçe
- Ferdi Kadıoğlu; 26 Jahre; Brighton & Hove Albion
- Samet Akaydin; 32 Jahre; Çaykur Rizespor
Mittelfeld
- Salih Özcan; 28 Jahre; Borussia Dortmund
- Orkun Kökçü; 25 Jahre; Beşiktaş
- Hakan Çalhanoğlu (C); 32 Jahre; Inter Milan
- İsmail Yüksek; 27 Jahre; Fenerbahçe
- Kaan Ayhan; 31 Jahre; Galatasaray
Sturm
- Kerem Aktürkoğlu; 27 Jahre; Fenerbahçe
- Arda Güler; 21 Jahre; Real Madrid
- Deniz Gül; 21 Jahre; Porto
- Kenan Yıldız; 21 Jahre; Juventus
- İrfan Can Kahveci; 30 Jahre; Kasımpaşa
- Yunus Akgün; 25 Jahre; Galatasaray
- Barış Alper Yılmaz; 26 Jahre; Galatasaray
- Oğuz Aydın; 25 Jahre; Fenerbahçe
- Can Uzun; 20 Jahre; Eintracht Frankfurt
Spielplan
Dann spielt die türkische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Die Türkei muss an der WM 2026 gegen Australien, Paraguay und die USA ran. Hier die Tabelle:
