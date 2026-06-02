Ghana an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Ghana spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe L, wo die ghanaische Nationalmannschaft auf England, Kroatien und Panama trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der ghanaischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Ghana an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Lawrence Ati-Zigi; 29 Jahre; St. Gallen
- Joseph Anang; 26 Jahre; St Patrick's Athletic
- Benjamin Asare; 33 Jahre; Hearts of Oak
Abwehr
- Alidu Seidu; 26 Jahre; Rennes
- Jonas Adjetey; 22 Jahre; VfL Wolfsburg
- Abdul Mumin; 28 Jahre; Rayo Vallecano
- Gideon Mensah; 27 Jahre; Auxerre
- Abdul Rahman Baba; 31 Jahre; PAOK
- Jerome Opoku; 27 Jahre; İstanbul Başakşehir
- Kojo Peprah Oppong; 22 Jahre; Nice
- Derrick Luckassen; 30 Jahre; Pafos
- Marvin Senaya; 25 Jahre; Auxerre
Mittelfeld
- Caleb Yirenkyi; 20 Jahre; Nordsjælland
- Thomas Partey; 32 Jahre; Villarreal
- Kwasi Sibo; 27 Jahre; Oviedo
- Antoine Semenyo; 26 Jahre; Manchester City
- Elisha Owusu; 28 Jahre; Auxerre
- Augustine Boakye; 25 Jahre; Saint-Étienne
Sturm
- Abdul Fatawu; 22 Jahre; Leicester City
- Jordan Ayew (C); 34 Jahre; Leicester City
- Brandon Thomas-Asante; 27 Jahre; Coventry City
- Christopher Bonsu Baah; 21 Jahre; Al-Qadsiah
- Iñaki Williams; 31 Jahre; Athletic Bilbao
- Kamaldeen Sulemana; 24 Jahre; Atalanta
- Ernest Nuamah; 22 Jahre; Lyon
- Prince Kwabena Adu; 22 Jahre; Viktoria Plzeň
Spielplan
Dann spielt die ghanaische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Ghana muss an der WM 2026 gegen England, Kroatien und Panama ran.
