Ghana an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

FILE - Ghana players poses for team photo prior to the start of the international friendly soccer match between Japan and Ghana in Toyota, central Japan Friday, Nov. 14, 2025.
Ghana vor einem Qualifikationsspiel für die WM 2026.Bild: keystone

02.06.2026, 16:2302.06.2026, 16:23

Ghana spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe L, wo die ghanaische Nationalmannschaft auf England, Kroatien und Panama trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der ghanaischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt Ghana an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Lawrence Ati-Zigi; 29 Jahre; St. Gallen
  • Joseph Anang; 26 Jahre; St Patrick's Athletic
  • Benjamin Asare; 33 Jahre; Hearts of Oak

Abwehr

  • Alidu Seidu; 26 Jahre; Rennes
  • Jonas Adjetey; 22 Jahre; VfL Wolfsburg
  • Abdul Mumin; 28 Jahre; Rayo Vallecano
  • Gideon Mensah; 27 Jahre; Auxerre
  • Abdul Rahman Baba; 31 Jahre; PAOK
  • Jerome Opoku; 27 Jahre; İstanbul Başakşehir
  • Kojo Peprah Oppong; 22 Jahre; Nice
  • Derrick Luckassen; 30 Jahre; Pafos
  • Marvin Senaya; 25 Jahre; Auxerre

Mittelfeld

  • Caleb Yirenkyi; 20 Jahre; Nordsjælland
  • Thomas Partey; 32 Jahre; Villarreal
  • Kwasi Sibo; 27 Jahre; Oviedo
  • Antoine Semenyo; 26 Jahre; Manchester City
  • Elisha Owusu; 28 Jahre; Auxerre
  • Augustine Boakye; 25 Jahre; Saint-Étienne

Sturm

  • Abdul Fatawu; 22 Jahre; Leicester City
  • Jordan Ayew (C); 34 Jahre; Leicester City
  • Brandon Thomas-Asante; 27 Jahre; Coventry City
  • Christopher Bonsu Baah; 21 Jahre; Al-Qadsiah
  • Iñaki Williams; 31 Jahre; Athletic Bilbao
  • Kamaldeen Sulemana; 24 Jahre; Atalanta
  • Ernest Nuamah; 22 Jahre; Lyon
  • Prince Kwabena Adu; 22 Jahre; Viktoria Plzeň

Spielplan

Dann spielt die ghanaische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Ghana muss an der WM 2026 gegen England, Kroatien und Panama ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
