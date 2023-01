Familie in Weinkeller versteckt – österreichische Polizei nimmt Reichsbürger fest

Überraschender Fund in Hadres, einer Gemeinde in Niederösterreich. In einem sogenannten Presshaus mit angeschlossenem Weinkeller fanden die Behörden einen 54-jährigen Reichsbürger mitsamt Frau und Kindern, wie die Kronenzeitung berichtet.

Vorstellig wurden zwei Vertreter der Gemeinde, weil sich Nachbarn beschwert hatten. Als der Familienvater entdeckt wurde, setzte er sich mit einem Pfefferspray zur Wehr und verletzte die beiden Männer. Diese verständigten als Folge davon die Polizei.

Der Familienvater wird verzeigt. symbolbild: ronalddeBruijn auf Pixabay

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete anschliessend die Durchsuchung des Weinkellers an und stiess dort auf die 40-jährige Lebensgefährtin des Mannes und sechs Kinder. Diese waren sieben Monate, zwei, drei, vier und fünf Jahre alt, die Polizei hatte zunächst von fünf Kindern berichtet.

«Sicher nicht kindergerecht»

Die Kinder sollen gemeinsamer Nachwuchs des Paares sein, wie dieses bekannt gab. Sie seien in England geboren worden, in Österreich sollen sie nicht gemeldet sein. Verwahrlost seien die Kinder nicht gewesen, hiess es von Vizebürgermeister Erich Greil (ÖVP), da die Identität nicht geklärt werden konnte, kamen sie vorübergehend in die Obhut der Sozialarbeit.

Greil betonte, die Kinder vor zwei Wochen beim Spazierengehen gesehen zu haben, sie hätten gegrüsst. Die Unterkunft im Presshaus sei aber «sicher nicht kindergerecht».

Der 54-jährige Vater wurde vorläufig festgenommen, er wird wegen Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt. (rst)