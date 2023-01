Freispruch für Babis kurz vor Präsidentenwahl in Tschechien

Wenige Tage vor der Präsidentenwahl in Tschechien ist einer der aussichtsreichsten Kandidaten in einem Prozess um EU-Subventionen überraschend freigesprochen worden. Ein Gericht in Prag entschied am Montag, dass sich Ex-Ministerpräsident Andrej Babis nicht der Beihilfe zum Betrug schuldig gemacht habe.

Neue Waffen und der Erfindergeist der Menschen: Was im Ukraine-Krieg Hoffnung macht

Moskaus Angriffe auf die Infrastruktur richten zwar grosse Schäden an, sind aber weit davon entfernt, die Ukraine in die Knie zu zwingen. Auf die Lage an der Front haben diese Attacken wenig Einfluss.

Der Winter in der Ukraine war bisher vergleichsweise mild. Das grosse Frieren infolge der russischen Angriffe auf Stromversorgung und Fernheizungen blieb deshalb weitgehend aus. Unter Elektrizitätsmangel leidet zum Beispiel Odessa am Schwarzen Meer, wo quartierweise Stromabschaltungen - wie in vielen anderen Städten auch - zum Alltag gehören. In dieser Zeit, in der Regel ein paar Stunden pro Tag, fallen auch die Umwälzpumpen der Zentralheizungen aus, und es wird kühl in den Häusern.