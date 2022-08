Schwere Explosion in armenischem Einkaufszentrum

Die Szene der Zerstörung bei Eriwan. Bild: keystone

Bei einer schweren Explosion in einem Einkaufszentrum in der Südkaukasusrepublik Armenien sind nach offiziellen Angaben mindestens ein Mensch getötet und 20 weitere verletzt worden. Die Detonation ereignete sich etwas ausserhalb des Zentrums der Hauptstadt Eriwan, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur am Ort des Geschehens berichtete.

Vermutlich war ein Lager mit Feuerwerkskörpern durch einen Verstoss gegen die Brandschutzvorschriften in die Luft geflogen. Die Explosion am Sonntagnachmittag (Ortszeit) sei massiv gewesen. Unter den Trümmern könnten sich nach Angaben von Rettungskräften noch Menschen befinden.

Mehrere Gebäude stürzten ein oder wurden beschädigt. Es kam zu einem grossen Brand. Über der Stadt breitete sich eine Rauchwolke aus. Über Autos legten sich Staub und Schutt. Das Zivilschutzministerium teilte am Sonntag mit, dass mindestens sieben Menschen zur Behandlung ins Krankenhaus mussten.

Viele Menschen rannten von der Unglücksstelle weg um ihr Leben. Die frühere Sowjetrepublik Armenien im Südkaukasus gehört zu den ärmsten Ländern. Immer wieder kommt es dort zu Verstössen gegen elementare Sicherheitsvorschriften. (aeg/sda/dpa)