Schätzungen zufolge nahmen mehr Menschen an der Gegendemonstration Teil, als am Massvoll-Umzug. Bild: BRK News

Mass-Voll-Demo startet in Luzern – und stösst auf Widerstand

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Am Samstagnachmittag kommt es in Luzern zu zwei bewilligten Kundgebungen: Die Bewegung «Mass-Voll» versammelte sich um 14 Uhr auf dem Kurplatz, um gegen das EU-Vertragspaket Bilaterale III zu demonstrieren. Auch Mitglieder der rechtsextremen Gruppe «Junge Tat» sowie rechtsextreme Parteien aus Ungarn und Bulgarien hatten sich im Vorfeld angekündigt.

Laut der Luzerner Zeitung waren einige hundert Menschen auf dem Kurplatz, um sich Reden anzuhören. Der Demozug von Mass-Voll machte sich kurz nach 15 Uhr vom Kurplatz auf den Weg Richtung Altstadt und hielt kurz bei der Jesuitenkirche. Schliesslich liefen rund tausend Personen mit.

Zeitgleich demonstriert die «Allianz Luzern Nazifrei» auf dem Europaplatz gegen die Anti-Eu-Demo. Ein linkes Bündnis aus Organisationen wie der Juso, der SP und den Grünen.

Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten versammeln sich vor dem KKL. Bild: BRK News

Die SP sah für Luzern die Gefahr, «zum Aufmarschort von Rechtsextremen» zu werden, wie sie Ende April mitteilte. Die Grünen forderten mit einer Petition den Rückzug der Bewilligung für Mass-voll.

Wie die Luzerner Zeitung weiter berichtet, sprach an der Gegendemonstration auf dem Europaplatz auch der Luzerner SP-Nationalrat David Roth. Er nannte die «Mass-Voll»-Demo einen Aufmarsch von Faschisten.

Demos treffen aufeinander Video: watson

Die Kundgebungen von und gegen Mass-Voll verlaufen bis auf verbale Pöbeleien friedlich. Die Polizei schirmt die beiden Parteien von einander ab.

Im Februar durchbrach ein Mass-voll-Demozug in St.Gallen eine Polizeisperre und es kam zu Scharmützeln. Mitglieder der rechtsextremen Gruppierung Junge Tat liefen vorne mit.(val/sda)