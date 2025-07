In der ägyptischen Hauptstadt sind bei einem Grossbrand vier Menschen gestorben, mindestens 21 weitere Personen wurden verletzt. Bild: keystone

Grossbrand in Kairo – mehrere Tote und Verletzte

Bei einem Grossbrand in einem zentral gelegenen Telekommunikationsgebäude in der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind nach Angaben aus medizinischen Kreisen vier Menschen ums Leben gekommen.

Mindestens 21 weitere Personen wurden verletzt, wie das ägyptische Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte.

Das Feuer war am Montagabend ausgebrochen und hatte zu weitreichenden Störungen im Mobilfunknetz, beim Internetzugang sowie im Bankwesen geführt. Auch der Handel an der ägyptischen Börse wurde am Dienstag vorübergehend eingestellt.

Nach Angaben von informierten Kreisen am Flughafen kam es seit Montag zu Verspätungen bei rund 100 Flügen. Einsatzkräfte der Zivilschutzbehörde konnten den Brand nach mehreren Stunden unter Kontrolle bringen. Ermittlungen zur Ursache des Feuers wurden eingeleitet. (sda/dpa)