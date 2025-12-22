Nebel-1°
DE | FR
burger
International
Ägypten

Kreuzfahrtschiffe krachen auf dem Nil ineinander in Ägypten

Kreuzfahrtschiffe krachen auf dem Nil ineinander in Ägypten – eine Tote

Tragödie auf dem Nil: Zwei Kreuzfahrtschiffe sind zusammengestossen. Eine Urlauberin ist bei dem Unfall gestorben.
22.12.2025, 07:2122.12.2025, 07:21
Ein Artikel von
t-online

Auf dem Nil in der Nähe des ägyptischen Luxor sind zwei Kreuzfahrtschiffe kollidiert. Bei dem Unfall kam eine italienische Staatsbürgerin ums Leben.

epa12591366 Two colossal alabaster statues of ancient Egyptian King Amenhotep III are re-erected at his mortuary temple on Luxors West Bank, Luxor, Egypt, 14 December 2025. Each statue stands over 10 ...
Luxor mit seinen Tempeln und den jahrhundertealten Gräbern im Tal der Könige lockt Touristen aus aller Welt an. (Symbolbild)Bild: keystone

Das Schiff, mit dem Dutzende Italiener unterwegs waren, sei kurz nach 19 Uhr Ortszeit mit dem anderen Boot kollidiert, hiess es. Bei dem Zusammenstoss seien vier Kabinen zerstört worden. Dabei sei die Frau gestürzt und habe sich tödliche Verletzungen zugezogen. Sie sei trotz aller Rettungsversuche kurz danach gestorben. Die anderen Passagiere aus Italien sollen in Sicherheit sein.

Die Beamten des italienischen Konsulats stünden in Kontakt mit dem Ehepartner der Frau und den Reiseveranstaltern, die sich um die anderen Italiener auf dem Schiff gekümmert hätten, teilte das italienische Aussenministerium laut der Agentur Ansa mit.

Luxor im Süden Ägyptens mit seinen Tempeln und den jahrhundertealten Gräbern im Tal der Könige lockt zahlreiche Touristen aus aller Welt an.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt sticht in See
1 / 21
Das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt sticht in See
Die «Harmony of Seas» ist ein Schiff der Superlative. Im Angebot sind unter anderem: eine riesige Wasserrutsche, eine Seilbahn, ein Garten mit 12'000 Pflanzenarten.
quelle: x02520 / stephane mahe
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kreuzfahrtschiff auf dem Nil in Flammen aufgegangen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Opfer-Anwalt: Epstein-Akten sollen in übermässigem Umfang geschwärzt worden sein
Das US-Justizministerium hat bei der Veröffentlichung Tausender Dokumente zum Fall des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein aus Sicht von Opferanwalt John Scarola die Vorgaben des Kongresses nicht eingehalten. «Es handelt sich um eine Teilveröffentlichung. Das Hauptproblem sind aber die Schwärzungen», sagte Scarola dem «Spiegel». Der Jurist vertritt mehrere Opfer des Sexualstraftäters Epstein.
Zur Story