Kreuzfahrtschiffe krachen auf dem Nil ineinander in Ägypten – eine Tote

Tragödie auf dem Nil: Zwei Kreuzfahrtschiffe sind zusammengestossen. Eine Urlauberin ist bei dem Unfall gestorben.

Auf dem Nil in der Nähe des ägyptischen Luxor sind zwei Kreuzfahrtschiffe kollidiert. Bei dem Unfall kam eine italienische Staatsbürgerin ums Leben.

Luxor mit seinen Tempeln und den jahrhundertealten Gräbern im Tal der Könige lockt Touristen aus aller Welt an. (Symbolbild) Bild: keystone

Das Schiff, mit dem Dutzende Italiener unterwegs waren, sei kurz nach 19 Uhr Ortszeit mit dem anderen Boot kollidiert, hiess es. Bei dem Zusammenstoss seien vier Kabinen zerstört worden. Dabei sei die Frau gestürzt und habe sich tödliche Verletzungen zugezogen. Sie sei trotz aller Rettungsversuche kurz danach gestorben. Die anderen Passagiere aus Italien sollen in Sicherheit sein.

Die Beamten des italienischen Konsulats stünden in Kontakt mit dem Ehepartner der Frau und den Reiseveranstaltern, die sich um die anderen Italiener auf dem Schiff gekümmert hätten, teilte das italienische Aussenministerium laut der Agentur Ansa mit.

Luxor im Süden Ägyptens mit seinen Tempeln und den jahrhundertealten Gräbern im Tal der Könige lockt zahlreiche Touristen aus aller Welt an.