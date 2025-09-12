trüb und nass13°
DE | FR
burger
International
AfD

Thüringen: Björn Höckes AfD liegt in Umfrage bei fast 40 Prozent

11.02.2025, Thüringen, Suhl: Björn Höcke, Vorsitzender der Thüringer AfD, spricht und gestikuliert bei einer Wahlkampfveranstaltung seiner Partei im Congress Centrum Suhl. Foto: Michael Reichel/dpa ++ ...
Ein Jahr nach der Landtagswahl in Thüringen legt die AfD in der Wählergunst weiter zu.Bild: DPA

Thüringen: Björn Höckes AfD liegt in Umfrage bei fast 40 Prozent

Die AfD baut in Thüringen ihren Vorsprung weiter aus und erreicht in einer aktuellen Insa-Umfrage 37 Prozent. Die CDU folgt mit 25 Prozent, während das BSW im Vergleich zur Landtagswahl deutlich verliert.
12.09.2025, 07:3812.09.2025, 07:38
Mehr «International»
Ein Artikel von
t-online

Ein Jahr nach der Landtagswahl in Thüringen legt die AfD in der Wählergunst weiter zu. In einer aktuellen Umfrage des Instituts Insa im Auftrag der Funke-Mediengruppe erreicht die Partei 37 Prozent – zwei Prozentpunkte mehr als bei der vorherigen Erhebung im Mai. Damit baut sie ihren Vorsprung auf die CDU weiter aus, die in der aktuellen Befragung auf 25 Prozent kommt.

Bei der Landtagswahl 2024 hatte die AfD 32,8 Prozent erreicht, die CDU kam auf 23,6 Prozent. Auch im Vergleich dazu legt die AfD damit zu.

Die Linke liegt in der neuen Erhebung mit 14 Prozent stabil, die SPD erreicht 7 Prozent und verliert damit einen Punkt. Die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kommt auf 9 Prozent – ein Rückgang um sechs Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl, bei der sie 15,8 Prozent erzielt hatte. Die Grünen würden mit aktuell 3 Prozent ebenso wie die FDP, die unter «Sonstige» geführt wird, den Einzug in den Landtag erneut verpassen.

AfD auch in Sachsen-Anhalt klar vorne

Die Umfrage wurde zwischen dem 2. und 9. September unter 1'000 Wahlberechtigten in Thüringen durchgeführt. Die statistische Fehlertoleranz liegt laut Insa bei 3,1 Prozentpunkten.

Auch in Sachsen-Anhalt liegt die AfD laut jüngsten Umfragen deutlich vorn. Dort kam sie Anfang September in einer Infratest-Erhebung auf 39 Prozent – ebenfalls deutlich vor der CDU mit 27 Prozent. Auf Bundesebene liegen AfD und Union je nach Institut eng beieinander oder gleichauf.

Mehr zur AfD:

39 Prozent für AfD in Sachsen-Anhalt – Umfragehammer für CDU
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Täter weiterhin unbekannt und flüchtig – 5 Punkte zum Attentat auf Charlie Kirk
2
Deutschland verstärkt Engagement an Nato-Ostgrenze
3
Apple enthüllt das superdünne iPhone Air und die iPhone-17-Reihe – so viel kosten sie
4
Elon Musk abgelöst: Das ist (seit heute) der reichste Mann der Welt
5
Air Force Two soll Kirks Leiche überführen
Meistkommentiert
1
ManUnited wird Onana los +++ Wolfsburg verpflichtet Dänen-Star Eriksen
2
«Ihr könnt das nicht feiern»: Charlie Kirks grösster Kritiker weint um ihn
3
Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
4
Elon Musk betätigt sich im Fall Kirk einmal mehr als Brandstifter – das Internet reagiert
5
E-ID Schweiz – Realitätscheck zur Kritik an Sicherheit und Freiwilligkeit
Meistgeteilt
1
EU überweist Finanzhilfe an die Ukraine ++ Russland mit neuen Drohnenangriffe auf Ukraine
2
«Sie haben die Strecken kastriert»: Mathias Flückiger kritisiert den Mountainbike-Weltcup
3
«Trump ist der Hitler unserer Zeit»: Demonstrierende beschimpfen Trump bei Abendessen
4
Nationalrat will internationale Adoptionen nicht verbieten
5
Dieses Video eines Flashmobs (ja, richtig gelesen) von Bohemian Rhapsody geht gerade viral
Soziologe: «Es wäre zu einfach, Polarisierung für die Tat verantwortlich zu machen»
Viele sehen das Attentat auf den rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk als Folge der zunehmenden Polarisierung in den USA. Soziologe Dirk Baier erklärt, wann Polarisierung in politische Gewalt umschlägt und was in der Schweiz anders ist.
Noch ist nicht klar, wer Charlie Kirk erschossen hat, das FBI fahndet nach dem Täter. In der Berichterstattung über das Attentat werden unter anderem Polarisierung und politische Gräben für die Tat verantwortlich gemacht. Finden Sie diese Deutung schlüssig?
Dirk Baier: Polarisierung bedeutet erst einmal nur, dass es eine Spaltung der Gesellschaft gibt. Das heisst aber noch nicht, dass die Haltung verbreitet ist, dass alle, die anderer Meinung sind, getötet werden sollten. Die Gründe dafür, dass es zu dieser schwersten Form der Gewalt kommt, sind vielschichtig. Es wäre viel zu einfach, Polarisierung allein für diese Tat verantwortlich zu machen. Gleichzeitig muss man sagen, dass das politische Klima in den USA enorm aufgeheizt ist.
Zur Story