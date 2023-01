Die Schaufenster in Kabul ähneln einem Maskenball: Die Gesichter der Puppen sind abgedeckt – teils auf gespenstische Weise. Es ist ein Akt des Widerstands.

Sie sind ein skurriler Anblick: die in Plastik eingewickelten Köpfe weiblicher Schaufensterpuppen in Afghanistan. Ihre Kleidung glitzert und funkelt zwar. Doch die Plastiksäcke und Alufolien, die den Puppen über das Gesicht gestülpt wurden, bilden einen harten Kontrast zu diesem Glamour.

Der Grund für diesen Aufzug: Die Kleiderhändler haben dem gewaltlosen Widerstand gegen die Taliban (k)ein Gesicht gegeben, um auf die prekäre Lage für Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen.

Seit der Machtübernahme sind afghanische Frauen und Mädchen durch die streng ausgelegte Scharia Diskriminierung und Ausgrenzung ausgesetzt. Mädchen sind von den Schulen verbannt worden, die Frauen wurden dazu gezwungen, eine Burka zu tragen. Die radikal-islamischen Taliban schränken die Rechte der Frauen immer weiter ein. Erst kürzlich ordneten die Taliban ein Universitätsverbot für Frauen an.