freundlich
DE | FR
burger
International
Afghanistan

Afghanistan Schnee: Dutzende Tote und Verletzte

epa12675408 An Afghan street vendor waits for customers in the snow in Kabul, Afghanistan, 23 January 2026. More than 40 people have been killed in recent heavy snowfall and avalanches across Afghanis ...
Ein Strassenhändler friert in Kabul.Bild: EPA

Wegen Schnee: Dutzende Tote und Verletzte in Afghanistan

24.01.2026, 17:3324.01.2026, 17:33

Heftige Schnee- und Regenfälle in Afghanistan haben in den vergangenen Tagen mindestens 61 Menschen das Leben gekostet und 110 weitere verletzt. Das teilte der zuständige Katastrophenschutz mit. Zudem zerstörten die Unwetter binnen drei Tagen rund 450 Häuser ganz oder teilweise, hiess es weiter. Es handele sich um vorläufige Zahlen. Einsatzteams seien in den betroffenen Regionen unterwegs, die Opferzahl könnte steigen.

epa12675389 Afghan people walk in the snow in Kabul, Afghanistan, 23 January 2026. More than 40 people have been killed in recent heavy snowfall and avalanches across Afghanistan, with hundreds of hom ...
Der Schnee macht die ohnehin schon schwierige humanitäre Lage prekär.Bild: EPA

Etwa die Hälfte der Provinzen des Landes seien betroffen, vor allem im Norden und im Zentrum Afghanistans. Wegen des Schneefalls sei der Salang-Tunnel gesperrt – eine wichtige Verkehrsachse, die die Hauptstadt Kabul mit den nördlichen Provinzen verbindet. Die Sperrung gelte bereits seit drei Tagen, teilte das zuständige Ministerium mit. Meteorologen erwarten, dass Schnee und Regen in den kommenden zwei Tagen weiter andauern werden.

Nach Angaben des UN-Nothilfebüros OCHA ist Afghanistan weiterhin eines der grössten humanitären Krisengebiete weltweit. Millionen Menschen seien auf Hilfe angewiesen. Grund seien unter anderem extreme Wetterereignisse, Dürren, Nahrungsmittelknappheit und eine schwache Infrastruktur. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:

Hunderte protestieren in Zürich für Kurdistan

«Vergesst Afghanistan nicht» – die Situation junger Frauen in Afghanistan

Video: watson/lea bloch
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Ryan Wedding war 2002 bei Olympia – jetzt ist er als Drogenbaron verhaftet worden
Ryan Wedding liefert eine mustergültige Quereinsteiger-Geschichte: 2002 vertrat er Kanada als Snowboarder bei den olympischen Spielen in Salt Lake City, nun ist er als einer der weltweit meistgesuchten Kriminellen verhaftet worden. Ihm wird vorgeworfen, einen multinationalen Drogenhandels-Ring betrieben zu haben.
Zur Story