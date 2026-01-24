sonnig
Kurdistan: Hunderte demonstrieren in Zürich

A Protestor with a flag during the Rojava rally against syrian violence ande interventions in Kurdistan and the kurdish controlled areas in Damaskus, in Zuerich, Switzerland on Saturday, 24. 1 2026 . ...
In Zürich demonstrierten mehrere Hundert Menschen gegen die Gewalt an Kurden und Kurdinnen in Syrien.Bild: KEYSTONE

Hunderte protestieren in Zürich für Kurdistan

24.01.2026, 17:1024.01.2026, 17:24

Gegen das Vorrücken syrischer Regierungstruppen in Kurdengebiete sind in Zürich am Samstag mehrere hundert Menschen auf die Strasse gegangen. Sie forderten ein Ende der Angriffe auf von Kurden bewohnte Städte.

Der Zürcher Helvetiaplatz füllte sich gegen 15 Uhr mit rund 800 Protestierenden, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA beobachtete.

Hintergrund ist eine Offensive der syrischen Übergangsregierung gegen die bisher kurdisch kontrollierten Gebiete im Norden und Nordosten des Landes. Derzeit gilt ein Waffenstillstand. Beide Seiten werfen sich jedoch weiterhin Verstösse vor. Die Regierung unter Interimspräsident Ahmed al-Scharaa will alle Gebiete Syriens unter eine Zentralregierung stellen. (sda)

