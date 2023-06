Taliban richten Mann öffentlich hin – er hatte fünf Menschen getötet

Dieser wurde am Dienstag in der östlichen Provinz Laghman exekutiert, wie der Oberste Gerichtshof der militant-islamistischen Gruppe mitteilte. Zahlreiche Behördenvertreter der Taliban und Bewohner verfolgten die Exekution.

Die Pandemie und der Ukraine-Krieg haben die Weltwirtschaft umgekrempelt. Washington und Peking müssen einen neuen Konsens finden.

Erinnert ihr euch noch an den Washingtoner Konsensus? An die Doktrin des Internationalen Währungsfonds (IWF), die allen Schwellenländern offene Märkte, niedrige Zölle und möglichst wenig staatliche Regulierung aufs Auge drückte? An die Lobgesänge auf die Globalisierung, die 400 Millionen Menschen aus bitterster Armut befreite und der ganzen Bevölkerung Wohlstand und Frieden in Aussicht stellte?