Afghanistan: Weltstrafgericht will Führung der Taliban verfolgen

So steht es aktuell um die Menschenrechte in der Welt

Achundsada ist seit 2016 oberster Führer der Taliban. Seit der Machtübernahme der Islamisten soll er sich nicht in der Hauptstadt Kabul, sondern vor allem in der südlichen Stadt Kandahar aufhalten.

Khan will in Kürze weitere Haftbefehle gegen führende Taliban-Mitglieder beantragen. Der Ankläger hatte 2022 die Ermittlungen zu Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Afghanistan wieder aufgenommen.

Der oberste Taliban-Führer Haibatullah Achundsada sowie der oberste Richter, Abdul Hakim Hakkani, sollen wegen Unterdrückung und Verfolgung von afghanischen Frauen und Mädchen seit 2021 strafrechtlich verfolgt werden, kündigte Khan in Den Haag an.

«Ehe für alle» startet in Thailand mit Massenhochzeit – die besten Bilder

Am 23. Januar 2025 ist in Thailand die «Ehe für alle» in Kraft getreten. Das feierten homo- und transsexuelle Paare in Bangkok mit einer Massenhochzeit.

Thailand hat mit einer Massenhochzeit den Start der «Ehe für alle» gefeiert. Seit dem Morgen strömten unzählige homo- und transsexuelle Paare zu den Standesämtern des Königreichs, darunter auch Paare aus dem Ausland. In dem bekannten Einkaufszentrum Siam Paragon im Zentrum der Hauptstadt Bangkok fand eine Massenhochzeit statt – die Behörden hofften hier auf eine Rekordzahl an Eheschliessungen.