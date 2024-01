Dutzende Zivilisten bei Angriffen in Burkina Faso getötet

Was ist eigentlich los in Afrika?

Hat die Ukraine ein russisches Flugzeug voller Gefangener abgeschossen? Was wir wissen

Ein russisches Militärtransportflugzeug ist am Mittwoch gegen 9 Uhr (Schweizer Zeit) über dem Gebiet Belgorod an der Grenze zur Ukraine abgestürzt.

Ein russisches Militärtransportflugzeug ist nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums am Mittwoch an der Grenze zur Ukraine abgestürzt. Alle 74 Insassen der Iljuschin Il-76 seien getötet worden, teilte das Ministerium mit. Es warf der Ukraine vor, die Maschine abgeschossen zu haben. Das Moskauer Militär verbreitete die Version, dass 65 ukrainische Kriegsgefangene an Bord gewesen seien. Sie hätten zu einem Gefangenenaustausch geflogen werden sollen. Ausserdem seien sechs Mann Besatzung und drei Begleitpersonen in der Maschine gewesen.