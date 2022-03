Mindestens 13 Tote bei Anschlag in Burkina Faso

Es gab zunächst keine gesicherten Informationen über die Täter oder das Motiv. Das Land mit 21 Millionen Einwohnern befindet sich seit 2019 in einer schweren humanitären Krise. Bewaffnete Gruppen, die zum Teil dem sogenannten Islamischen Staat (IS) oder der Terrororganisation Al-Kaida die Treue geschworen haben, sind dort und in den benachbarten Ländern Mali und Niger aktiv.

Im westafrikanischen Burkina Faso sind bei einem Anschlag mindestens 13 Sicherheitsleute getötet worden. Acht weitere Menschen seien bei dem Angriff im Osten des Landes verletzt worden, teilte die Regierung in Ouagadougou am Sonntag mit.

So erleben syrische und afghanische Geflüchtete die Ankunft der Ukrainer in der Schweiz

60'989 Fälle in drei Tagen, 25 Tote +++ Moderna liefert weitere Impfdosen in die Schweiz

«Tag der Trauer» – das ist der Stand der Ermittlungen nach der Todesfahrt in Belgien

Ein Auto rast bei einer Karnevalsveranstaltung in Belgien in eine Menschenmenge. Sechs Menschen sterben, von den 37 Verletzten schweben zehn zeitweise in Lebensgefahr. Wie konnte es dazu kommen? Diese Frage beschäftigt am Tag nach der Katastrophe in der Gemeinde Strépy-Bracquegnies die Bevölkerung und die Ermittler.