Übergang zur Demokratie in Burkina Faso soll drei Jahre dauern

«Die Dauer des Übergangs wird auf 36 Monate ab dem Datum der Amtseinführung des Übergangspräsidenten» festgelegt, hiess es in einer Erklärung, die der Anführer der Putschisten, Paul-Henri Sandaogo Damiba, in der Nacht zum Dienstag unterzeichnete.

Putins Atom-Drohung: «Angst ist ein wirksames politisches Druckmittel»

Russland versetzt seine Nuklearstreitkräfte in Alarmbereitschaft. Was das bedeutet und was Wladimir Putin damit bezwecken könnte, erklärt Rüstungsexperte Oliver Thränert.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die «Abschreckungswaffen» seines Landes in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Dazu gehören mutmasslich auch die russischen Atomwaffen. Was bedeutet das konkret – und was will Putin damit bezwecken? Das erklärt Oliver Thränert, Head of Thinktank am Center for Security Studies (CSS) an der ETH Zürich. Er ist ausserdem Non-Resident Senior Fellow der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören internationale Rüstungskontrolle und nukleare Abschreckung.