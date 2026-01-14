freundlich-1°
Uganda: Internet vor Präsidentenwahl abgeschaltet

Internet in Uganda vor Präsidentenwahl abgeschaltet

14.01.2026, 11:1014.01.2026, 11:10

Vor der Parlaments- und Präsidentenwahl an diesem Donnerstag sind in Uganda das Internet und der Zugang zu verschiedenen sozialen Medien abgeschaltet worden. In dem ostafrikanischen Land sind seit Dienstagabend auch Messengerdienste nicht mehr nutzbar.

Supporters of Ugandan opposition presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu, who is known as Bobi Wine are tear-gassed by police during a campaign rally ahead of elections, in Mukono, Uganda, F ...
In dem ostafrikanischen Land sind seit Dienstagabend auch Messengerdienste nicht mehr nutzbar.Bild: keystone

Die Massnahme wurde mit einer Empfehlung der Sicherheitsbehörden begründet. Damit sollten die Verbreitung von Falschinformationen rund um die Wahl sowie Wahlbetrug verhindert werden, hiess es.

Wenige Tage zuvor hatten bereits mehrere Nichtregierungsorganisationen ihre Tätigkeit wegen angeblicher Verstösse gegen nationale Interessen einschränken müssen. Unter ihnen sind eine Journalistenorganisation, eine Organisation für Wahlmonitoring und Menschenrechtsgruppen.

Bei der Wahl bewirbt sich Ugandas 81-jähriger Präsident Yoweri Museveni um eine siebte Amtszeit. Er steht seit 1986 an der Spitze des Landes. Unter den acht Kandidaten gilt der ehemalige Musiker Robert Kyagulanyi, besser bekannt unter seinem Bühnennamen Bobi Wine, als aussichtsreichster Konkurrent Musevenis. Er ist vor allem bei der Jugend beliebt.

FILE - Ugandan President Yoweri Museveni speaks during the 60th Independence Anniversary Celebrations, in Kololo, Uganda, Sunday Oct. 9, 2022. (AP Photo/Hajarah Nalwadda, file) Uganda Election
Der 81-jährige Yoweri Museveni.Bild: keystone

Im Wahlkampf erlebte er allerdings zahlreiche Einschränkungen. Wiederholt verhinderten Sicherheitskräfte Wahlveranstaltungen oder lösten sie unter Einsatz von Tränengas auf, wie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte.

«Die Polizei und das Militär haben Menschen zusammengeschlagen, die auf der Strasse standen, um Oppositionskandidaten zuzuwinken», sagte die ugandische Menschenrechtsaktivistin Agather Atuhaire vor Journalisten in Nairobi. «Diese Wahl ist weder fair noch frei. Menschen haben Angst, wählen zu gehen.» (sda/dpa)

