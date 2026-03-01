wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
International
Reisen

Massnahmen, um den Massentourismus und Overtourismus zu bewältigen

St. Magdalena St. Maddalena Südtirol Massentourismus Kirche St. Johan in Ranui
Zugegeben, ein herrliches Fotosujet: die Kirche St.Johann in Ranui mit den Dolomitengipfeln im Hintergrund.Bild: Shutterstock

Allein im Februar wurden diese (drastischen) Massnahmen gegen Overtourismus ergriffen

Overtourismus hat in den letzten Monaten viele touristische Hotspots beschäftigt. Um die Besucherströme zu steuern, wurden verschiedene Massnahmen eingeführt – diese allein in den Februar-Wochen.
01.03.2026, 14:2601.03.2026, 14:26
Reto Fehr
Reto Fehr

Der Begriff «Overtourism» geistert seit rund zehn Jahren in der Welt herum. Das Phänomen von nicht nur vielen, sondern zu vielen Menschen, die einen Ort besuchen, ist allerdings schon älter. Beispiele dafür sind Venedig oder der Ballermann auf Mallorca in den 1970er Jahren (teilweise auch schon noch früher).

Früher sprach man in solchen Fällen von «Massentourismus», was aber nicht das Gleiche wie Overtourismus ist (siehe Infobox). Beim Massentourismus konzentrieren sich die vielen Touristen auf Orte, die meist dafür vorbereitet sind, wie Ferienorte mit grossen Hotelkomplexen am Mittelmeer.

Gehst du an touristische Orte, von denen du weisst, da hat es sehr viele Menschen?
An dieser Umfrage haben insgesamt 813 Personen teilgenommen

Durch die sozialen Medien, Buchungsplattformen wie Airbnb und billige Flugpreise gelingt die Steuerung der Touristinnen und Touristen nicht mehr so einfach, und Orte, die eigentlich nicht dafür vorbereitet sind (oder waren), werden durch einen Auslöser überschwemmt und man spricht von «Overtourism». In der Schweiz sind die bekanntesten Beispiele der Aescher im National-Geographic-Buch «Places of a Lifetime» (2015) oder Iseltwald durch die südkoreanische Netflix-Serie «Crash Landing on You» (2019–2020).

Um den Overtourismus zu bekämpfen, ergreifen verschiedene betroffene Orte unterschiedliche Massnahmen. Ein Patentrezept gibt es (bisher) nicht. Alleine in den letzten Tagen kam es in mehreren Orten zu Meldungen von zu vielen Touristinnen und Touristen.

Inhaltsverzeichnis
🇬🇧 Haworth 🇮🇹 St.Magdalena🇯🇵 Fujiyoshida🇦🇺 Lincoln's Rock🇮🇹 Capri🇮🇹 Rom🇦🇹 St.Anton

🇬🇧 Haworth

Das malerische Dorf Haworth in Yorkshire spürt den Erfolg der neuen Hollywood-Verfilmung von Emily Brontës Klassiker «Wuthering Heights». Gemäss der «Daily Mail» wissen einige der Besucher nicht, dass es sich dabei um kein «Disneyland», sondern um ein normales Dorf handelt. Pikant: Keine Szene im Film spielt im 6250 Einwohner kleinen Nest. Als Kulisse diente die Landschaft der North Yorkshire Dales.

Haworth Yorkshire Das malerische Dorf Haworth in Yorkshire, bekannt als Heimat der berühmten Brontë-Schwestern, erlebt derzeit einen regelrechten Besucheransturm. Grund dafür ist die neue Hollywood-Ve ...
Kopfsteinpflaster und typisch englisches Flair in Haworth.Bild: Shutterstock

Ein Verkehrschaos und Parkplatzprobleme sind die offensichtlichsten Folgen des Ansturms. Einige Geschäftsleute freuen sich aber auch über die neuen Kunden, insbesondere in einer Zeit, in welcher im Norden Englands sonst nicht viel los ist.

Zur Meldung:

Massentourismus: Ansturm auf Dorf nach «Wuthering Heights»-Hype

🇮🇹 St.Magdalena

St.Magdalena (italienisch: St.Maddalena), ganz hinten im lang gezogenen Villnösser Tal, bietet eine heile Bergwelt. Spätestens seit das Magazin «Geo» das 500-Seelen-Dorf in den Dolomiten zum «wohl schönsten Dorf Südtirols» gekürt hat, wird dieses von Touristen aber regelrecht überrannt.

The sun sets at the St. Johann chapel and the Dolomites mountains in St. Maddalena, St. Magdalena, Val di Funes (Villnoess), in northern Italian province of South Tyrol, Italy, Thursday, Oct. 28, 2021 ...
Für das Bild dieser Kirche reisen viele Touristinnen und Touristen an.Bild: keystone

Hauptmotiv für die vielen Gäste ist die Kirche, welche auf einer Anhöhe über dem Dorf thront. Busse von Reisegruppen verstopfen die engen Strassen im Tal, die Parkplätze sind voll, es wird wild geparkt.

2026 soll eine Schranke Abhilfe schaffen. Für 20'000 Euro wird die Zufahrt zur Kirche und ins Dorf mit einer hochmodernen Anlage versperrt, die auch mit Kameras ausgestattet ist. Spätestens im Mai soll sie in Betrieb gehen. «Wir hoffen, dass wir die Sache damit in den Begriff bekommen», sagt Bürgermeister Peter Pernthaler. «Sicher sind wir uns aber nicht.»

Zur Meldung:

Zu viele Touristen in italienischem Bergdorf: «Das ist schlimmer als in Venedig»

🇯🇵 Fujiyoshida

Das weltberühmte Kirschblütenfest im Arakurayama-Sengen-Park am Fusse des Berges Fuji in Japan wird 2026 nicht stattfinden. Die Stadtverwaltung von Fujiyoshida begründet den Entscheid mit Overtourismus, es seien zuletzt einfach zu viele Besucherinnen und Besucher gekommen.

Fujiyoshida Massentourismus Fuji Overtourism Kirschblüte
Das bekannte Bild mit dem Mount Fuji im Hintergrund.Bild: Shutterstock

Trotz Massnahmen zur Besucherlenkung und zusätzlicher Kontrollen im vergangenen Jahr habe die enorme Zahl an Reisenden die Infrastruktur, den Verkehr und den Alltag der 50'000-Einwohner-Stadt zu stark belastet. Insbesondere auch grosse Mengen von Müll seien ein Problem gewesen. Während des Höhepunkts der Kirschblütensaison Anfang April kamen zuletzt rund 200'000 Menschen in den Park.

Zur Meldung:

Kirschblütenfest am Mount-Fuji abgesagt: Overtourismus überfordert Kleinstadt
Massentourismus oder Overtourismus?
Massentourismus bezeichnet die Reise grosser Personenzahlen zu beliebten Zielen, oft mit standardisierten Angeboten. Overtourismus (Overtourism) beschreibt hingegen die Situation, in der Tourismus ein Ausmass erreicht, das die Lebensqualität der lokalen Bevölkerung sowie die Erfahrung der Besuchenden spürbar beeinträchtigt.

🇦🇺 Lincoln's Rock

Der Lincoln's Rock war lange einfach ein schöner Aussichtsfelsen im Blue Mountains National Park rund zwei Stunden von Sydney entfernt. Dann postete Jennie Kim, Megastar und Mitglied der populären K-Pop-Band Balckpink, 2023 ein Foto von sich, wie sie im Nationalpark an einem Abgrund sitzt.

Kim hat rund 90 Millionen Follower und seither wird der Ort überschwemmt von Touristinnen und Touristen, welche genau dieses Bild nachstellen wollen. Teilweise sind es täglich Hunderte, teilweise Tausende, welche zum Felsen am Little Switzerland Drive strömen und auf einen der 16 Parkplätze hoffen.

Lincoln&#039;s Rock Australien Massentourismus Overtourism Blue Mountains National Park
Das ist nicht Jennie Kim, aber der Lincoln's Rock.Bild: Shutterstock

Der Blue Mountains City Council sah sich deshalb gezwungen, den Zugang zum Aussichtspunkt im vergangenen Monat vorübergehend zu sperren, bis eine langfristige Lösung gefunden wird. Eine Entscheidung, die bei Anwohnenden, Naturschützerinnen und -schützern und auf den Tourismus angewiesenen Unternehmen zu einer Debatte geführt hat. Denn die Bewohnerinnen und Bewohner der Orte in der Gegend leben grösstenteils vom Tourismus.

In Lincoln’s Rock sind verschiedene Optionen im Gespräch: die Sperrung gefährlicher Abschnitte, begrenzte Zutrittszeiten und eine Tagesobergrenze von Besuchenden.

Zur Meldung:

Australien sperrt Zugang zu beliebtem Touri-Ort Lincoln’s Rock

🇮🇹 Capri

Capri zählt zu den bekanntesten und meistbesuchten Urlaubszielen Italiens. In der Hochsaison erreichen die Besucherströme im Schnitt bis zu 50'000 Menschen pro Tag. Auf der kleinen Insel leben gerade einmal etwa 13'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Besonders im Sommer kommt es regelmässig zur Überfüllung an Häfen, Aussichtspunkten und historischen Sehenswürdigkeiten des Eilands.

Capri Insel Massentourismus Overtourism Luftsicht auf Capri, eine Insel im Tyrrhenischen Meer vor der Halbinsel Sorrent, auf der Südseite des Golfs von Neapel in der Region Kampanien in Italien
Capri wird für grössere Gruppen schwieriger zu erreichen.Bild: Shutterstock

Auf der beliebten italienischen Mittelmeerinsel gelten ab der kommenden Sommersaison darum strengere Regeln für Touristeninnen und Touristen: Dann werden nur noch organisierte Reisegruppen von maximal 40 Personen an Land gelassen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf einen einstimmigen Beschluss des Gemeinderats der Insel im Golf von Neapel.

Auch ein Lösungsansatz.

Die beschlossenen Regeln sehen ausserdem vor, dass Reiseleiter mit Gruppen von mehr als 20 Personen keine Lautsprecher mehr bei Führungen durch den Hauptort von Capri benutzen dürfen. Stattdessen sollen sie mit den Reisenden über Funkkopfhörer sprechen, um andere Menschen – vor allem Einheimische – in der Umgebung vor der Lärmbelästigung zu schützen.

Zur Meldung:

Kampf gegen «Overtourism»: Capri verbietet grössere Reisegruppen

🇮🇹 Rom

Der Trevi-Brunnen ist eines der beliebtesten Fotosujets in Rom, das ja wahrlich nicht mit Sehenswürdigkeiten geizt. Doch beim riesigen Brunnen wurden jetzt Massnahmen ergriffen.

Visitors admire Rome&#039;s Trevi Fountain, Friday, Dec. 19, 2025, as the city municipality announced that, starting on Feb. 1, it will impose a 2 euro fee for tourists to visit the recessed fountain ...
Der Trevibrunnen im Dezember 2025.Bild: keystone

Seit dem 2. Februar 2026 muss man für einen abgegrenzten Bereich direkt am Wasserbecken der «Fontana di Trevi» zwei Euro Eintritt bezahlen. Die italienische Hauptstadt versucht mit dieser Massnahme, die Besucherströme an einem der wichtigsten Touristenmagnete Roms besser zu kanalisieren und das üblich gewordene Gedränge zu verhindern.

epa12700236 A woman poses at the Trevi Fountain basin on the first day of paid admission in Rome, Italy, 02 February 2026. Starting 02 February, the city will charge tourists and non-residents two eur ...
Seit dem 2. Februar 2026 braucht es für so ein Bild vom Trevi-Brunnen ein Eintrittsticket für 2 Euro.Bild: keystone

Bereits seit etwa einem Jahr ist der Besucherandrang am Trevi-Brunnen begrenzt: Maximal 400 Personen dürfen sich gleichzeitig am Becken aufhalten. Im vergangenen Jahr wurden mehr als zehn Millionen Besucherinnen und Besucher gezählt, mit Spitzenwerten von bis zu 70'000 Personen pro Tag. Das Ticket sei eingeführt worden, um «der Überfüllung entgegenzuwirken, das Besuchererlebnis zu verbessern und eines der beliebtesten Monumente der Stadt zu schützen», hiess es aus Rom.

Zur Meldung:

Ab heute: Touristen müssen Eintritt für Trevi-Brunnen zahlen

🇦🇹 St.Anton

Zum Abschluss keine konkrete Massnahme, aber eine Szene, wie sie zuletzt immer wieder im Internet auftauchte. Im letzten Jahr waren es beispielsweise die Autokolonne zum Yosemite-Nationalpark in Kalifornien oder die Besuchermassen am Comer See. Kürzlich machte ein Video aus St.Anton am Arlberg die Runde, welches Wintersportlerinnen und -sportler auf Pisten und beim Anstehen zeigen:

Es begann vor vielen, vielen Jahren:

Überflu­tet? Touris­mus­kri­tik um 1900
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Städte kämpfen gegen Overtourism
1 / 9
Diese Städte kämpfen gegen Overtourism
Edinburgh: Besonders während der Festival-Saison (z.B. Royal Edinburgh Military Tattoo) ist die Stadt voll. Einheimische beklagen sich bereits, dass das Flair der Stadt verloren gehe. Diskutiert werden zurzeit gesetzliche Einschränkungen für Airbnb & Co.
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Overtourism» am Gardasee: 75'000 Touristen in 8000-Seelen-Städtchen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
7
Ajatollah Ali Chameneis Residenz angegriffen – sein Verbleib noch unklar
Satellitenbilder zeigen eine schwarze Rauchwolke und umfangreiche Schäden an der gesicherten Anlage von Ajatollah Ali Chamenei, dem obersten Führer des Iran, in Teheran. Das meldet unter anderem die «New York Times».
Zur Story