Drei Tote in Uganda nach Zusammenstoss von Minibus mit Elefanten

Beim Zusammenstoss eines Mini-Busses mit einem Elefanten in einem Nationalpark in Uganda sind drei Menschen ums Leben gekommen.

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Der Mini-Bus war laut Polizeiangaben im Park im Nordwesten des afrikanischen Landes auf dem Weg von Arua in die Hauptstadt Kampala. Das Fahrzeug sei mit einem die Strasse überquerenden Elefanten zusammengestossen. Der Fahrer habe dann die Kontrolle für das Fahrzeug verloren.

Ein Minibus ist mit einem Elefanten zusammengestossen. Bild: IMAGO / Panthermedia

«Drei Insassen starben vor Ort, vier weitere, darunter der Fahrer, wurden verletzt», erklärte die Polizei im Onlinedienst X. Die ugandische Naturschutzbehörde UWA warnte Fahrzeughalter, dass sie in Nationalparks vorsichtig fahren sollten, weil dort häufig Tiere die Strassen querten. (hkl/sda/apa/afp)