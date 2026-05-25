sonnig31°
DE | FR
burger
International
Afrika

Drei Tote in Uganda nach Zusammenstoss von Minibus mit Elefanten

Drei Tote in Uganda nach Zusammenstoss von Minibus mit Elefanten

Beim Zusammenstoss eines Mini-Busses mit einem Elefanten in einem Nationalpark in Uganda sind drei Menschen ums Leben gekommen.
25.05.2026, 15:4625.05.2026, 15:46

Der Mini-Bus war laut Polizeiangaben im Park im Nordwesten des afrikanischen Landes auf dem Weg von Arua in die Hauptstadt Kampala. Das Fahrzeug sei mit einem die Strasse überquerenden Elefanten zusammengestossen. Der Fahrer habe dann die Kontrolle für das Fahrzeug verloren.

Elephant in Uganda, Sideways shot of an elephant seen at the Queen Elizabeth National Park in Uganda, Africa, Sideways shot of an elephant seen at the Queen Elizabeth National Park in Uganda, Africa, ...
Ein Minibus ist mit einem Elefanten zusammengestossen.Bild: IMAGO / Panthermedia

«Drei Insassen starben vor Ort, vier weitere, darunter der Fahrer, wurden verletzt», erklärte die Polizei im Onlinedienst X. Die ugandische Naturschutzbehörde UWA warnte Fahrzeughalter, dass sie in Nationalparks vorsichtig fahren sollten, weil dort häufig Tiere die Strassen querten. (hkl/sda/apa/afp)

Mehr zum Thema:

Ebola-Ausbruch begann wohl früher – Uganda meldet neue Fälle
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Die absurdesten Castro-Attentate der CIA – jetzt gerät Bruder Raúl ins Visier
Explodierende Muscheln, manipulierte Taucheranzüge und eine frühere Affäre als Killer: Im Kampf gegen Kubas Machthaber griff der US-Geheimdienst schon zu spektakulären Mordmethoden. Nun steht sein Bruder Raúl Castro im Visier der US-Justiz.
Die Lage in Kuba spitzt sich zu: Die Wirtschaft des Inselstaates fällt wegen massiven US-Sanktionen auf einen Tiefpunkt, politisch ist das Land isoliert wie kaum je zuvor. Nun erhoben die USA auch noch offiziell Anklage gegen den Ex-Präsidenten Raúl Castro. Unter Marco Rubio, dem US-Aussenminister mit kubanischen Eltern, ist der kommunistische Staat noch stärker im Fokus der Amerikaner als in den Jahren zuvor.
Zur Story