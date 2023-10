Drei Migranten bei Überfahrt auf die Kanaren ums Leben gekommen

Die Kanaren erleben seit Anfang Oktober eine starke Zunahme der Ankünfte von Booten mit irregulären Migranten. Nach Angaben des spanischen Innenministeriums wurde 2023 bisher ein Anstieg um etwa 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum registriert. Demnach kamen dieses Jahr gut 30 000 Flüchtlinge auf dem Atlantik-Archipel an, davon allein rund 15 000 im Oktober. Der bisherige Jahresrekord (2006: 31 678) dürfte 2023 wohl übertroffen werden. (sda/dpa)

Allein seit Sonntagabend seien auf Teneriffa drei Boote mit insgesamt 389 Flüchtlingen aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara angekommen, zum Teil mit Hilfe des spanischen Seerettungsdienstes, hiess es. Viele seien mit Verletzungen oder anderen gesundheitlichen Problemen in Krankenhäuser gebracht worden.

Bei der Überfahrt eines afrikanischen Migrantenboots mit mehr als 200 Menschen an Bord auf die Kanaren sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei Erwachsene seien während der Überfahrt im Atlantik gestorben, ein weiterer kurz nach der Ankunft am Montag auf Teneriffa, teilte der kanarische Rettungsdienst mit. 37 der insgesamt 210 Insassen seien nach ersten Erkenntnissen Minderjährige.

Nach Ankunft von israelischer Maschine: Mob stürmt Flughafen in Russland

In Russland ist es am Abend zu antisemitischen Ausschreitungen gekommen. Angreifer stürmten im Nordkaukasus einen Flughafen. Es war nicht der einzige Vorfall in der Region.

Im russischen Nordkaukasus hat ein wütender Mob einen Flughafen gestürmt. Ziel der Menschenmassen soll eine Maschine aus Tel Aviv gewesen sein, wie es in mehreren Videos aus russischen Kanälen auf Twitter heisst.