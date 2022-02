150 Elefanten und 10 Nashörner: Südafrika vergibt Jagdlizenzen für diverse Grosstiere

Bei Leoparden beschränkt sich die Jagd laut Ministerium auf Tiere ab einem Alter von sieben Jahren und nur in Regionen, in denen die Populationen «stabil sind oder zunehmen». (sda/afp)

In den Jahren 2014 bis 2017 hatte die Wilderei von Spitzmaulnashörnern dramatisch zugenommen. Im Schnitt 1000 Tiere pro Jahr wurden in dieser Zeit illegal getötet. Das Problem konnte aber eingedämmt werden. Im vergangenen Jahr wurden 451 illegale Abschüsse von Spitzmaulnashörnern verzeichnet.

Spitzmaulnashörner werden von der International Union for Conservation of Nature als stark gefährdet eingestuft. Die Zahl der Tiere in freier Wildbahn hatte sich zuletzt aber von einem historischen Tiefstand vor drei Jahrzehnten auf mehr als 5000 verdoppelt. Das Ministerium erklärte, die zugewiesene Quote beruhe auf steigende Zahlen bei Bestandsschätzungen.

Auch einige Leoparden werden demnach unter bestimmten Umständen zum Abschuss freigegeben. Der Erlös aus dem Verkauf von Jagdlizenzen geht an verarmte ländliche Gemeinden in den Jagdgebieten.

