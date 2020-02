International

Sudans Ex-Staatschef Baschir kann an Den Haag ausgeliefert werden



Bild: EPA/EPA

Sudans Ex-Staatschef Omar al-Baschir kann an den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ausgeliefert werden. Die sudanesische Übergangsregierung einigte sich am Dienstag darauf, dass diejenigen, die in Den Haag angeklagt sind, auch dort erscheinen müssen.

Omar al-Baschir muss sich wegen des Darfur-Konflikts vor Gericht verantworten, bei dem zwischen 2003 und 2008 rund 300'000 Personen getötet wurden. Ihm werden Kriegsverbrechen vorgeworfen. (sda/afp)

