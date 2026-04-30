Swisscom blue TV sichert sich erneut die Übertragungsrechte der Champions League. Wie die Swisscom am Mittwoch mitteilt, werden auf Blue Sport auch im Zyklus der Saisons 2027/28 bis 2030/31 alle Spiele der Königsklasse live gezeigt.
Die Europa League und die Conference League wird hingegen nicht mehr auf Blue Sport zu sehen sein. Ab 2027/28 liegen die Rechte zur Übertragung bei DAZN. (riz/sda)
Die Europa League und die Conference League wird hingegen nicht mehr auf Blue Sport zu sehen sein. Ab 2027/28 liegen die Rechte zur Übertragung bei DAZN. (riz/sda)