Videos der OR-Foundation, einer gemeinnützigen Organisation die sich für Umweltgerechtigkeit und Bildung in Ghana engagiert, zeigen das Ausmass der Zerstörung. Die Stiftung arbeitet eng mit dem Kantamanto-Markt zusammen und hat eine Soforthilfe in Höhe von 1 Million US-Dollar für den Wiederaufbau zugesichert.

Wie Taz.de berichtet, zerstörte der Brand etwa drei Viertel des Marktes und hinterliess das sonst so belebte Areal in Schutt und Asche. Über 2500 Geschäfte und Stände wurden vollständig zerstört. Laut voguebusiness.com verloren mehr als 8000 Menschen ihre Existenzgrundlage, viele von ihnen auch ihr Obdach.

In der Nacht vom 1. auf den 2. Januar wurde der Kantamanto-Markt in der ghanaischen Hauptstadt Accra von einem verheerenden Brand heimgesucht. Der riesige Markt, der sich über eine Fläche von 18 Hektar erstreckt, ist der grösste Secondhand-Kleidermarkt Westafrikas und ein wichtiger wirtschaftlicher Pfeiler für die Region. Wöchentlich werden hier rund 15 Millionen Kleidungsstücke aus westlichen Ländern von 30'000 Händlerinnen und Händlern wiederverwendet, repariert, weiterverarbeitet und verkauft.

Ein verheerender Brand hat den Kantamanto-Markt in Accra verwüstet. Der Secondhand-Kleidungsmarkt ist die Lebensgrundlage tausender Menschen in der ghanischen Hauptstadt.

Maul-und-Klauenseuche in Deutschland ausgebrochen

Die Maul- und Klauenseuche ist zurück in Europa. In Brandenburg im Norden Deutschland sind drei Wasserbüffel an der Viruserkrankung verendet, wie die Landesagrarministerin am Freitag bekanntgab. Es ist der erste Ausbruch der Tierkrankheit in Deutschland seit 1988.