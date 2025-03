Amazon zieht 15 Millionen gefälschte Produkte aus dem Verkehr

Der Leiter von Amazons Abteilung zur Bekämpfung von Fälschungskriminalität, Kebharu Smith, erklärte den Anstieg unter anderem mit der besseren Erkennung in Verteilzentren sowie mit Aktionen in Ländern, in denen die Artikel produziert werden.

Friedrich Merz büsst Vertrauen ein – was das für die Koalitionsgespräche bedeutet

In Berlin beginnen die eigentlichen Koalitionsgespräche. Friedrich Merz startet aus schwacher Position – auch im eigenen Lager hat er Kredit verspielt.

Die Arbeitsgruppen haben geliefert. Die 16 Teams mit jeweils 16 Fachleuten von CDU, CSU und SPD haben ihre Gesprächsergebnisse niedergeschrieben und hochgeladen. Sie haben sich, nach allem, was man weiss, an die vorgegebene Schriftgrösse (11, Calibri, Zeilenabstand 1,5) gehalten und das verhängte Selfieverbot befolgt. In manchen Runden wurde wenig, in anderen mehr und grundsätzlicher gestritten.