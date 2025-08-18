«skibidi» und «delulu» sind neu im Cambridge Dictionary – weisst du, was das heisst?

Der Cambridge Dictionary hat einige Neologismen aufgenommen.Bild: www.imago-images.de
Das britische Wörterbuch Cambridge Dictionary hat Begriffe wie «tradwife» und «skibidi» in seine Onlineausgabe aufgenommen. Doch weisst du, was sie bedeuten?
Wörter wie «tradwife» und «delulu» sind durch Social Media bekannt geworden und werden vor allem von jüngeren Generationen benutzt. Die Herausgeberin Cambridge University Press erklärte am Montag, in den vergangenen zwölf Monaten seien mehr als 6000 neue Wörter hinzugefügt worden. Dies passiere nur, wenn davon ausgegangen wird, dass die Wörter bleiben.
Im Quiz kannst du nun dein Wissen zu den Neologismen testen. Bist du up to date, was die Jugendsprache betrifft, oder gibt es Nachholbedarf?
Bedeutung von Neologismen
Weisst du, was delulu, skibidi und Co. bedeuten?
(Mit Material von sda/afp)
