Der Cambridge Dictionary hat einige Neologismen aufgenommen. Bild: www.imago-images.de

«skibidi» und «delulu» sind neu im Cambridge Dictionary – weisst du, was das heisst?

Das britische Wörterbuch Cambridge Dictionary hat Begriffe wie «tradwife» und «skibidi» in seine Onlineausgabe aufgenommen. Doch weisst du, was sie bedeuten?

Kendra Kotas Folge mir

Wörter wie «tradwife» und «delulu» sind durch Social Media bekannt geworden und werden vor allem von jüngeren Generationen benutzt. Die Herausgeberin Cambridge University Press erklärte am Montag, in den vergangenen zwölf Monaten seien mehr als 6000 neue Wörter hinzugefügt worden. Dies passiere nur, wenn davon ausgegangen wird, dass die Wörter bleiben.

Im Quiz kannst du nun dein Wissen zu den Neologismen testen. Bist du up to date, was die Jugendsprache betrifft, oder gibt es Nachholbedarf?

6 Fragen Bedeutung von Neologismen Weisst du, was delulu, skibidi und Co. bedeuten?

(Mit Material von sda/afp)