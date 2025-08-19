Basel leiht Essiam nach Belgien aus +++ Sierro zieht es nach Saudi-Arabien

Der FC Basel leiht den Mittelfeldspieler Emmanuel Essiam bis Saisonende zu Royal Francs Borains in die zweithöchste Liga Belgiens aus. Eine Kaufoption für den 21-Jährigen aus Ghana wurde nicht vereinbart, wie der FCB mitteilte.
Essiam besitzt beim Schweizer Double-Gewinner einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag. Er wechselte im Januar 2022 zum FCB, kam seither für den Klub aber nur auf acht Einsätze in der Super League. Letzte Saison spielte er auf Leihbasis für den FC Aarau in der Challenge League. (sda)
Essiam besitzt beim Schweizer Double-Gewinner einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag. Er wechselte im Januar 2022 zum FCB, kam seither für den Klub aber nur auf acht Einsätze in der Super League. Letzte Saison spielte er auf Leihbasis für den FC Aarau in der Challenge League. (sda)
#läuft