Steuerfahnder durchsuchen Amazon-Hauptquartier in Mailand

Die italienische Steuerpolizei hat am Donnerstag im Rahmen einer neuen Untersuchung wegen Steuerhinterziehung gegen den US-Technologiekonzern Amazon Durchsuchungen in dessen Mailänder Hauptsitz durchgeführt. Dies berichteten italienische Medien.

Den Angaben zufolge durchsuchte die Steuerpolizei zudem die Wohnungen von sieben Amazon-Managern sowie die Büros der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG.

Die Ermittlungen sind ein neuer Teil einer Untersuchung, in der geprüft wird, ob Amazon zwischen 2019 und 2024 eine nicht offengelegte, dauerhafte Betriebsstätte in Italien unterhielt und daher im Land höhere Steuern hätte zahlen müssen.

Amazon hatte im vergangenen Dezember mit den italienischen Steuerbehörden eine Einigung über die Zahlung von insgesamt 723 Millionen Euro zur Beilegung eines Steuerstreits erzielt. Ein Steuerbetrug in Höhe von 1,2 Milliarden Euro in den Jahren von 2019 bis 2021 war festgestellt worden. (hkl/sda/awp/apa)