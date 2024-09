Der Historiker Timothy Snyder analysiert messerscharf, was bei der Ukraine-Unterstützung schiefläuft. Bild: imago-images.de

Unbequeme Wahrheiten zum Ukraine-Krieg – wie uns Angsthasen-Politik ins Chaos führt

Die Einschätzungen des Historikers Timothy Snyder zum Ukraine-Krieg lassen aufhorchen. Wenn der Westen bei der militärischen Unterstützung des Opfers weiter zögere, drohe uns das Chaos.

In Gesprächen und Diskussionen über den russischen Angriffs- und Vernichtungskrieg kristallisieren sich die immer gleichen Missverständnisse heraus.

Der Krieg gegen die Ukraine sei keine unmittelbare Gefahr für uns.

Das überfallene Land könne nicht gewinnen.

Nur Verhandlungen brächten Frieden.

Die folgenden Einschätzungen basieren auf den Ausführungen von Professor Timothy Snyder (siehe Quellen). Der renommierte US-Historiker wurde auch schon als «der führende Interpret unserer düsteren Zeiten» bezeichnet.

55-jährig, unterrichtet Snyder an der renommierten Yale-Universität. Und er hat Weltbestseller zu früheren und aktuellen Krisen und Kriegen geschrieben.

Der Osteuropa-Experte begründet auf überzeugende Weise, warum der demokratische Westen mit seiner zu zögerlichen Ukraine-Unterstützung auf eine Katastrophe zusteuert. Und er findet klare Worte für das Versagen des langjährigen «Weltpolizisten» Amerika.

Warum muss Russland den Krieg verlieren?

«Eine Niederlage ist etwas sehr Gutes, das einer imperialen Macht passieren kann.» Timothy Snyder

Als imperialistisch bezeichnet man das Streben von Staaten, ihre Macht über die eigenen Landesgrenzen hinaus auszudehnen. Wenn sie scheitern, ist das kein Weltuntergang, so Schnyder. Vielmehr bieten sich neue Chancen. Die Aussicht auf Sicherheit und Frieden.

Auch die Geschichte eines «glücklichen, sicheren Europas» sei das Ergebnis von imperialen Kriegen, die die Europäer einst verloren haben, erklärt Snyder. So sei es mit Nazi-Deutschland geschehen, aber auch mit den Franzosen in Südostasien/Algerien, den Niederländern in Indonesien, den Spaniern und Portugiesen in Afrika.

Und natürlich verlieren auch Grossmächte mit Atomwaffen Kriege. Wie in Vietnam oder Afghanistan.

«Die Reihenfolge ist, dass man einen imperialen Krieg verliert und dann entsteht Frieden.»

Dies sei auch für die aktuelle Weltlage von Bedeutung: Unter Wladimir Putin habe sich Russland für einen imperialistischen Krieg entschieden, aber das bedeute nicht zwangsläufig, dass das Ergebnis für das Land schlechter ausfallen müsse, wenn es verliere, betont Snyder. Jedes Mal, wenn ein imperialistischer Krieg verloren wurde, folgte eine Phase der internen Reformen.

«Die einzige Chance für ein normales Russland ist, dass es diesen Krieg verliert.»

Der Westen sollte darum alles daran setzen, der Ukraine zum Sieg zu verhelfen. Wobei die Waffenlieferungen durch das geltende Völkerrecht gedeckt sind.

Welchen Plan hat der Westen?

Das ist unklar. Die wachsende «Kriegsmüdigkeit» in den Unterstützer-Ländern hat damit zu tun, dass die in der Verantwortung stehenden Politikerinnen und Politiker keine aussagekräftigen Antworten liefern. Oder noch schlimmer, wie es etwa Bundeskanzler Olaf Scholz tut, diffuse Ängste in der Bevölkerung zu befeuern.

Wobei Kriegsmüdigkeit im derzeit sicheren Westen eine perverse Bezeichnung ist. Im Gegensatz zur Ukraine sind wir nicht rund um die Uhr durch russischen Bombenterror bedroht. Unsere Liebsten werden nicht willkürlich umgebracht. Niemand muss an die Front.

Die westlichen Ukraine-Unterstützerstaaten unter Führung der US-Regierung agierten viel zu zögerlich, kritisiert Snyder. Doch nun laufe die Zeit davon.

Wenn wir so weitermachen, wird die Ukraine früher oder später nicht mehr in der Lage sein, sich zu verteidigen. Dann kommt es zum Kollaps – und der Westen steht vor einem Scherbenhaufen, der nicht mehr zu kitten ist.

«Eines der schlimmsten Ungeheuer der Menschheit kehrt zurück» Der israelische Historiker und Autor Yuval Noah Harari bezeichnet Russlands Krieg gegen die Ukraine als den wichtigsten Konflikt der Welt. «Vielleicht ist er das Ende des Kalten Krieges. Denn er stellt all diese grundlegenden, fundamentalen Werte und Normen der Weltordnung, des Weltsystems, infrage.»



Nach Ansicht des Historikers ist das, was in der Ukraine passiert, die Rückkehr eines der schlimmsten Monster der Menschheitsgeschichte. «Wir dachten, wir hätten ihn für immer begraben, den Imperialismus, aber er ist wieder aufgetaucht.» Bis in die Neuzeit sei es immer so gewesen, dass jemand in fremdes Gebiet eindringen, die Bevölkerung töten, ganze Länder erobern und unterwerfen konnte. «Das war die ganze Menschheitsgeschichte hindurch so, und das ist eigentlich die Bedeutung des Begriffs ‹Imperialismus›».



Harari sagt, der Einmarsch Russlands in die Ukraine zeige, dass jede von der russischen Armee eroberte Region später vom russischen Staat annektiert werde. Dem Historiker zufolge handelt es sich um den alten Imperialismus. Und wenn die Russen nicht in der Ukraine gestoppt würden, breite sich der Imperialismus wie eine Seuche auf der ganzen Welt aus.



Wann sind echte Friedensverhandlungen möglich?

Putin wird nicht ernsthaft verhandeln, solange der Westen Schwäche signalisiert, statt Stärke, und Russland die Chance sieht, auf dem Schlachtfeld zu siegen.

Wie Snyder betont, müssen wir die Ukraine militärisch in die Lage versetzen, sich wirksam gegen Russland zu verteidigen und die Invasoren zu vertreiben.

Wenn wir dies nicht tun, wird sich der Krieg hinziehen und viele weitere Opfer fordern.

Anzumerken ist, dass ein «Einfrieren» des Konflikts nur dem Täter, also Russland, helfen würde. Die Ukraine kann sich nicht auf Sicherheitsgarantien verlassen, wie sich seit der illegalen Annexion der Krim durch grüne russische Männchen 2014 gezeigt hat.

Kann die Ukraine Russland militärisch besiegen?

Ja, sicher. Dies wäre sogar in relativ kurzer Zeit möglich gewesen. Und es ist auch weiterhin möglich.

Tatsache ist: Unsere demokratisch gewählten Anführerinnen und Anführer scheinen bislang nicht gewillt zu sein, der Ukraine zum Sieg zu verhelfen.

Die westlichen Unterstützer-Länder haben entschieden, nur einen Bruchteil der Waffen zu liefern, die es für eine Befreiung der Ukraine und für den Sieg braucht.

Wolodymyr Selenskyj ist diese Woche in die USA gereist, um einen «Siegesplan» zu präsentieren. Der Kern: Putin muss einsehen, dass sich Krieg nicht lohnt. Bild: keystone

Die Ukrainer hätten Russland schon 2022, im ersten Jahr der Invasion, aus dem Land werfen können. Doch die US-Regierung unter Joe Biden – und mit ihr alle wichtigen Unterstützer-Länder – liessen sich von Wladimir Putins Drohgebärden, aka rote Linien, abschrecken.

Sicher ist: Die westlichen Waffenlieferungen genügten bislang weder in qualitativer noch quantitativer Hinsicht. Und noch immer gelten völlig unsinnige Einschränkungen, was den Einsatz weitreichender Raketen durch die Ukraine betrifft. Einschränkungen übrigens, die auch dem geltenden Völkerrecht widersprechen.

Synders knallhartes Urteil:

Der grösste Unsicherheitsfaktor sind die westlichen Unterstützer, allen voran die Vereinigten Staaten.

Was die Russen vorhaben, wissen wir – sie haben es uns immer und immer wieder gesagt: die Vernichtung der Ukraine. Auch beim überfallenen Land und dessen Bevölkerung ist klar, woran wir sind: Sie kämpfen mutig weiter, selbst wenn wir sie zu wenig unterstützen. So wie sie es schon zu Beginn der Invasion getan haben.

PS: Während sich grosse Wirtschaftsnationen wie die USA oder Deutschland , wie die Schweiz, verstecken sich hinter einer vermeintlich neutralen Position, stärken damit jedoch dem Aggressor den Rücken.

Was ist das Schlimmste, das wegen des Ukraine-Krieges passieren kann?

Es ist völlig ok, sich vor einem Dritten Weltkrieg zu fürchten. Ganze Generationen sind während des Kalten Krieges so aufgewachsen. Jedoch darf uns die von Russland geschürte Angst keinesfalls lähmen und vor allem dürfen sich unsere Staatschefs nicht erpressen lassen. Vielmehr müssen wir uns den Gefühlen stellen und die Lage nüchtern analysieren. Was sind unsere Optionen?

Renommierte Politikwissenschaftler warnen: Ein russischer Sieg würde den Kontinent Europa in die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg stürzen.

Volkswirtschaftlich und gesellschaftlich würde es zu massiven Verwerfungen kommen, ausgelöst durch Migration und wirtschaftliche Unsicherheiten.

Das Vertrauen in unsere politischen Institutionen würde schwer beschädigt, national und supranational. Extremistische Parteien erhielten weiter Aufwind.

Dies könnte das Ende der Solidarität zwischen den Staaten Europas und letztlich der Europäischen Union (EU) bedeuten. Gleichzeitig wäre das transatlantische Verteidigungsbündnis gefordert wie noch nie. Fragt sich allerdings, ob eine schwache NATO ein siegreiches imperialistisches Russland weiter abschrecken würde.

Sicher wäre die globale Sicherheitsordnung mehr als nur infrage gestellt, wenn ein Aggressor seine Nachbarn ungestraft überfallen und vernichten könnte. Weltweit schwelen zahlreiche nationalstaatliche Krisenherde, die in offene Kriege münden könnten. Denken wir nur schon an China, das den Inselstaat Taiwan annektieren will, aber auch andere Nachbarn direkt bedroht.

Yuval Noah Harari, Historiker-Kollege von Synder und ebenfalls Bestseller-Autor warnt: «Wenn Russland gewinnt, würde sich kein Staat und keine Grenze mehr sicher fühlen. Und die Welt würde in eine neue Ära der imperialistischen Eroberungskriege eintreten.»

Wie wichtig ist eine demokratische Ukraine für Europa?

Überlebenswichtig.

Zugegeben, das klingt dramatisch. Wir müssen uns aber die Folgen eines russischen Sieges vorstellen.

Timothy Snyder erklärt:

«Sollte die Ukraine besiegt werden, bedeutet das nicht, dass sie einfach verschwindet.»

Dann falle ukrainische Technologie in die Hände von Russland und China, konstatiert der Historiker. Er ruft in Erinnerung, dass sich die ukrainischen Streitkräfte seit der Invasion massiv verbessert haben. Ihre militärische Hightech-Ausrüstung sei dann beim Feind.

Ausserdem würde dann die ukrainische Landwirtschaft, der dritt- oder viertwichtigste Agrarsektor der Welt, von Russland kontrolliert. Wie auch die Bodenschätze.

Das beunruhigende Fazit: Wenn sich Russland die Ukraine einverleibt, bekommen wir es mit einem gefährlicheren Russland und einer grösseren Bedrohung für alle freiheitlich-demokratischen Staaten zu tun.

Ein Feind, der bereits einen hybriden Krieg gegen den verhassten Westen führt. Ein Feind, der längst auf Kriegswirtschaft umgestellt hat.

Timothy Snyder bringt es auf den Punkt: Die Ukraine übernimmt quasi auch eine NATO-Aufgabe, indem sie die russischen Truppen auf Distanz hält.

Der Ukraine militärisch zum Sieg zu verhelfen, ist keine Wohltätigkeit. Es liegt in unserem ureigensten nationalen Interesse und im Interesse aller Demokratien.

Ginge es auch ohne Waffenlieferungen an die Ukraine?

Nein. Das ist ausgeschlossen.

Denn nur mit einer freien, demokratischen Ukraine als Nachbarn bestehe die Chance, dass sich in der russischen Gesellschaft etwas zum Guten ändere.

Timothy Snyder erklärt:

«Wenn wir ein demokratisches Russland wollen, müssen wir zumindest eine demokratische Ukraine haben, denn wenn das autokratische Russland die demokratische Ukraine zerstört, schneidet es alle Möglichkeiten für demokratische Reformen [im eigenen Land] vollständig ab. Putin findet es in der Tat irritierend, dass die Ukraine demokratisch ist und eine funktionierende Zivilgesellschaft hat, was seiner Art zu handeln zuwiderläuft.»