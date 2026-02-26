Feuer im touristischen Stadtzentrum von Seoul ausgebrochen

In unmittelbarer Nähe des beliebten Touristenviertels Myeong-dong in Seoul ist ein grosses Feuer ausgebrochen. Dunkle Rauchschwaden sind aus einem Restaurant aufgestiegen, beissender Qualm war auch noch in mehreren hundert Metern Entfernung deutlich zu vernehmen.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar. screenshot / x

Rund 90 Einsatzkräfte haben das Gebiet abgesperrt und das betroffene Gebäude evakuiert. Die Bezirksverwaltung hat in einer SMS die Anwohner vor möglicher Rauchvergiftung gewarnt. Medienberichten zufolge kommen die Löscharbeiten nur schleppend voran, da das betroffene Gebäude alt und einsturzgefährdet ist. Der Feierabendverkehr kam durch den Brand stellenweise zum Erliegen.

Bislang gibt es keine gesicherten Informationen zu möglichen Verletzten oder Toten. Die betroffene Nachbarschaft Bukchang-dong liegt nur wenige Meter vom zentralen Rathaus in Seoul entfernt und grenzt an das beliebte touristische Viertel Myeong-dong. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. (sda/dpa)