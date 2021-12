Philippinen rufen nach Taifun «Rai» den Notstand aus

«Rai» war am vergangenen Donnerstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde auf Land getroffen und hat eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Zahlreiche Gebäude wurden dem Erdboden gleichgemacht, ebenso Felder und Ernten. Der Sturm beschädigte auch mehrere Flughäfen. Am Samstag zog der - vor Ort «Odette» genannte - Tropensturm weiter.

Nach dem heftigen Taifun «Rai» auf den Philippinen mit mindestens 375 Toten hat die Regierung den Notstand ausgerufen. «Die Ausrufung des Notstands wird die Rettungs-, Hilfs- und Wiederaufbaubemühungen der Regierung und des Privatsektors beschleunigen», sagte Präsident Rodrigo Duterte am Mittwoch.

Hubschrauber mit Staatssekretär stürzt vor Madagaskar ab – er überlebt

Drama bei Bergungsarbeiten nach einem Schiffsunglück vor Madagaskars Nordostküste: ein Militär-Helikopter mit Regierungsmitgliedern an Bord stürzte in den Indischen Ozean. Ein Staatssekretär - Serge Gellé - sowie der Bordmechaniker wurden nach mehreren Stunden gerettet, vom Piloten und einem weiteren Passagier fehlte am Mittwochmorgen noch jede Spur.