Mindestens 16 Tote durch Taifun auf den Philippinen

Heute vor 15 Jahren riss ein Tsunami fast eine Viertelmillion in den Tod

Am Stephanstag ist es 15 Jahre her, dass eine der tödlichsten Naturkatastrophen in der Geschichte der Menschheit fast einer Viertelmillion Menschen das Leben kostete: der Tsunami im Indischen Ozean.

Zu seinen Opfern gehörten etwa 110 Schweizer, die meisten waren Touristen in Khao Lak im Süden Thailands. Einer von Ihnen war der Luzerner Autor Otto Marchi, der mit «Schweizer Geschichte für Ketzer» 1971 bekannt geworden war.

In den Resorts in Khao Lak ging es am zweiten Weihnachtstag gegen zehn Uhr zu. Das Frühstücksbüffet war schon fast leergegessen. Wer nicht schon am Strand lag, sass beim Kaffee und erinnerte sich mit Wohlgefallen an den Vorabend, als Kellner in Samichlaus-Mützen …