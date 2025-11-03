recht sonnig
DE | FR
burger
International
Asien

Malediven verhängen Rauchverbot für junge Menschen

Malediven verhängen Rauchverbot für junge Menschen

03.11.2025, 11:03

Die Malediven haben den Beginn des seit längerem angekündigten Tabakverbots für 18-Jährige und jüngere als historischen Schritt hin zu einer rauchfreien Generation gefeiert.

Creative Highlights World Maldives, Kolhumadulu Atoll, Aerial view of forested coastline of Kanimeedhoo island KNTF06389
In den Malediven soll eine rauchfreie Generation heranwachsen.Bild: www.imago-images.de

An einem «Nationalen Fackellauf» nahmen am Samstag unter anderen Schulen und Gemeindevertreter sowie Mitarbeiter von Ministerien des Inselsstaats im Indischen Ozean teil, wie aus verschiedenen Posts des maledivischen Gesundheitsministeriums auf der Plattform X hervorgeht.

Ab jetzt ist der Verkauf, Kauf und Konsum von Tabakprodukten für Personen, die am oder nach dem 1. Januar 2007 geboren sind, verboten, wie das Onlineportal The Press und andere Medien berichteten. Darüber hinaus sei es Personen unter 21 Jahren untersagt, an Verkäufen oder kommerziellen Veranstaltungen mit Tabakbezug teilzunehmen.

Damit sollten junge Menschen noch besser vor Tabakkonsum geschützt werden, so das Portal. Die Malediven seien nun das einzige Land mit einem solchen Generationenrauchverbot, schrieb das indische Business-Portal Mint.

«Heute gehen wir einen historischen Schritt in Richtung tabakfreie Malediven», schrieb First Lady Saajidhaa Mohamed, die Ehefrau des maledivischen Präsidenten Mohamed Muizzu, auf X. «Dies ist ein mutiger, wissenschaftlich basierter Schritt, um den Kreislauf der Sucht zu durchbrechen und Krankheiten vorzubeugen.» So sichere der Inselstaat den Jugendlichen eine gesündere und stärkere Zukunft. (dab/sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
4
Trump-Umfeld zieht sich auf Militärbasen zurück
5
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
Meistkommentiert
1
«Juso will Erben bluten sehen»: Das Streitgespräch zur Erbschaftssteuer
2
Halbzeit der Legislatur: Jetzt schlägt die Stunde der SVP
3
Druck aus Brüssel: Schweizer Unis müssen Gebühren für EU-Studenten senken
4
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
5
«Wirklich wüst»: So gruselig war die AKW-«Arena»
Meistgeteilt
1
Tote Zivilisten bei russischen Angriffen ++ Russen rücken in Pokrowsk weiter vor
2
OKC dominiert schon wieder die NBA +++ Ältester Olympiasieger mit 101 Jahren gestorben
3
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
4
Trump: Ohne Zölle fährt US-Wirtschaft «zur Hölle» +++ Kein Krieg gegen Venezuela erwartet
5
Klimakillerin KI – was am Vorwurf dran ist und was nicht
Weltweit zunehmender Druck auf den Zugang zu Wasser
Wasser wird weltweit zu einem immer knapperen Gut. Prognosen gehen davon aus, dass bis 2050 mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung mit Wasserknappheit leben muss.
Zur Story