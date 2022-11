Bekannter Aktivist in Bahrain erneut verurteilt

Bild: keystone

Der in Bahrain inhaftierte Aktivist Abdul Hadi al-Chawadscha, der in dem Königreich am Golf bereits eine lebenslange Haftstrafe absitzt, ist erneut verurteilt worden. Das teilte seine Familie am Montagabend mit.

Bei der neuen Verurteilung geht es um die Beleidigung eines Gefängnismitarbeiters. Seiner Familie zufolge gab es zudem weitere Vorwürfe gegen ihn wegen der mutmasslichen «Beleidigung eines ausländischen Staats». Rechtliche Vertretung hatte er bei der Gerichtsanhörung laut seiner Familie nicht.

Al-Chawadscha, der auch die dänische Staatsbürgerschaft besitzt, gehörte während der arabischen Aufstände von 2011 zu den Anführern einer Protestbewegung in Bahrain. Die sunnitische Regierung schlug die Proteste, die von der schiitischen Mehrheit im Land angeführt wurden, mit Unterstützung Saudi-Arabiens schliesslich nieder. Al-Chawadscha und weitere Oppositionelle wurden wegen versuchten Umsturzes verurteilt und inhaftiert.

Al-Chawadschas Tochter forderte Dänemark und die Europäische Union auf, ihr Schweigen in dem Fall zu brechen und von Bahrain die bedingungslose Freilassung ihres Vaters zu fordern. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte zuletzt gewarnt, dass sich Al-Chawadschas Zustand nach «schwerer körperlicher, sexueller und geistiger Folter» verschlechtert habe. Ihm sei in Haft auch medizinische Behandlung verweigert worden. (aeg/sda/dpa)